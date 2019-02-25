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تراند اليوم : اماكن احتفالات العيد الوطني بالكويت 2019 .. فعاليات العيد الوطني الكويتي .. احتفالات العيد الوطني...

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اماكن احتفالات العيد الوطني بالكويت 2019 ، فعاليات العيد الوطني الكويتي ، احتفالات العيد الوطني الكويتي 2019 اغاني العيد الوطني  تقام اليوم الاثنين عدد من الاحتفالات الضخمة في الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني 58 ، كما ويشهد اليوم تعطيل للدراسة في المدارس الكويتية ، حيث قررت الحكومة الكويتية احتساب يوم الاثنين اجازة رسمية لجميع موظفي الحكومين والقطاع الخاص بمناسبة حلول اليوم الوطني في الكويت والذي يصادف يوم 25 فبراير 2019 .

اماكن احتفالات العيد الوطني بالكويت 2019 من خلال الرابط التالي .

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اغاني عن الكويت 2019 :-

 

 

اجازات الكويت :-

 

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بيان كامل العطلات الإجازات الرسمية الكويت 2019

  • الثلاثاء (1-1-2019) رأس السنة الميلادية
  • الاثنين (25-2-2019) اليوم الوطني الكويتي
  • الثلاثاء (26 -2-2019) يوم التحرير
  • الأربعاء (3-4-2019) الإسراء والمعراج
  • الثلاثاء (4-6-2019) عيد الفطر
  • الأربعاء والخميس (من 5 إلى 6-6 2019) أجازة عيد الفطر
  • الأحد (11-8-2019)  عيد الأضحى
  • الاثنين (12-8-2019) أجازة عيد الأضحى
  • السبت (31- 8-2019) راس السنة الهجرية
  • السبت (9-11-2019) المولد النبوي

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