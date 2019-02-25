تراند اليوم : الاستعلام عن الرقم الوطني 2019 الليبي .. طريقة الاستعلام عن الرقم الوطني وطباعة ورقة العائلة – وزارة...

ننشر لكم زوارنا الكرام في ليبا رابط الاستعلام عن الرقم الوطني 2019 الليبي .. طريقة الاستعلام عن الرقم الوطني وطباعة ورقة العائلة – وزارة الداخلية الليبية .

فبعد تطوير منظومة الرقم الوطني أصبح من الضروري نشر شرح على كيفية الاستعلام عن الرقم الوطني في ليبيا من جديد ليتمكن السادة المتابعين الحصول على الرقم الوطني بكل سهولة .

الاستعلام عن الرقم الوطني وطباعة ورقة العائلة – وزارة الداخلية الليبية من خلال الرابط التالي .

شرح تركيبة الرقم الوطني :-

الرقم الوطني هو رقم مرجعي فريد (غير متكرر) يصرف لكل مواطن ويستخدم للوصــــول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية وإلى كافة البيانات ذات العلاقة بالمواطن 123 نظام الرقم الوطني الرقم الوطني هو رقم مرجعي فريد (غير متكرر) يصرف لكل مواطن ويستخدم للوصــول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية وإلى كافة البيانات ذات العلاقة بالمواطن والتي من بينها: تطبيقات الأحوال المدينة، السجل الجنائي، الجوازات، البطاقة الشخصية، إلخ .

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تطبيقات الصحة العامة مثل الملف الصحي وصرف الدواء والعلاج بالخارج وغيرها. تطبيقات التعليم ( المراحل – المستوي التعليمي – الايفاد للدراسة). تطبيقات التشغيل و التكوين. - تطبيقات التعبئة العامة. تطبيقات الخدمات الإدارية و المالية و القانونية و التجارية.

الاستعلام عن الرقم الوطني وطباعة ورقة العائلة – وزارة الداخلية الليبية من خلال الرابط التالي .

طريقة الاستعلام عن الرقم الوطني وطباعة ورقة العائلة :-