تراند اليوم : [PDF] نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 عون حماية - أسماء المقبولين

ترقب شديد بين المتقدمين لوظيفة عون حماية في الجزائر، حيث يتسائلون عن موعد اصدار نتائج مسابقة الحماية المدنية للعام 2019 والتي لم تعلن حتى اللحظة ، بعد التأخير الكبير في اعلان واصدار النتائج .

مصادر مقربة من المديرية العامة للحماية المدنية ، أكدت أن النتائج في طور الانتهاء حيث يتم تجهيزها للأعلان الرسمي عنها خلال الايام القليلة القادمة لجميع المتقدمين في مسابقة عون حماية في الحماية المدنية في الجزائر للعام 2019 .

يذكر أن الحماية المدنية في الجزائر ، أعلنت في وقت سابق مسابقة الحماية المدنية والخاصة بتوظيف 2600 عون حماية من فئة الإناث والذكور على أساس الشهادات، وقالت المديرية عبر موقعها الإلكتروني أنها ستوظف 50 عون حماية مدنية إناث، و2550 عون حماية ذكور.

كما حددت المديرية العامة للحماية المدنية أن التوظيف سيكون ولايات الجزائر العاصمة بـ 20 منصباً، عنابة 10 مناصب، قسنطينة 10 مناصب، وهران 10 مناصب للإناث.

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أما عن شروط الالتحاق بمنصب حماية مدنية والمشاركة في المسابقة فيجب على المترشحين أن: يكونوا من مستوى التعليم ثانية ثانوي كاملة، والحصول على الجنسية الجزائرية، والتمتع بالحقوق المدنية، لا يحملون سوابق عدلية، ولا يكونوا حاملين للوشم على أجسادهم، وأن يجتازوا الفحص النفسي والطبي المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية، وغيرها من الشروط التي أعلنت عنها المديرية خلال إعلانها الرسمي على الإنترنت.

رابط استخراج نتائج الحماية المدينية 2019 :-

يمكنكم استخراج نتائج الحماية المدنية للعام 2019 مباشرة من خلال الرابط التالي ، فور صدورها والاعلان رسميا عنها من قبل الحماية المدنية في الجزائر .

أم من خلال صحفة الرسمية للحماية المدنية عبر الفيس بوك من خلال الرابط التالي .