تراند اليوم : (( نتائج طلاب جامعة كفر الشيخ)) نتائج طلاب جامعه كفر الشيخ 2019 ::: وحدة نظم المعلومات الإدارية...

فحص نتائج طلاب جامعة كفر الشيخ 2019 الفصل الاول كلية التربية ، نتائج طلاب جامعه كفر الشيخ 2019 وحدة نظم المعلومات الإدارية www.kfs.edu.eg - استخراج نتائج جامعة كفر الشيخ الترم الاول2019 كلية التربية جميع الفرق .

أعلنت جامعة كفر الشيخ نتائج امتحانات الترم الاول من العام 2019 لكلية التربية ، الفرقة الاولى تخصص تعليم تجاري، تعليم زراعي ، تعليم أساسي الدراسات الاجتماعية ، تعليم عام رياضيات، رياض الأطفال، تعليم عام علم النفس، تعليم أساسي اللغة العربية ، وجميع الكليات والتخصصات المختلفة .

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