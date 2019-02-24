تراند اليوم : تحميل نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 الكرخ 1 - بابل - البصرة

من المتوقع أن يتم اصدار واعلان عن نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 الكرخ 1 - بابل - البصرة خلال الساعات القادمة ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا لخوض امتحانات الثالث المتوسط تمهيدي في العراق .

أما بالنسبة لباقي المحافظات فقد تم الاعلان عنها رسميا وبامكان جميع الطلاب تحميل النتائج الخاصة بهم لامتحانات الثالث المتوسط تمهيدي من خلال الرابط التالي ، فقط كل ماعليهم هو الدخول الى الرابط السابق، واختيار اسم المحافظة وتحميل ملف نتائج امتحانات الثالث المتوسط بكل سهولة ويسر .

هذا ونتابع معكم قرائنا الكرام كافة نتائج التمهيدي للسادس الاعدادي 2019 العراق ، وللتعرف على النتائج مباشرة من خلال الرابط التالي ، اضغط على الرابط وافحص نتائج السادس الاعدادي تمهيدي بنين وبنات .