حقيقة وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، نبأ وفاة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، ولكن سرعان ما نُشر على موقع "فايسبوك" تكذيبا صريحا ونفي للإشاعة التي تحدثت عن وفاته في الأردن اثر مرض عضال ألم به.

نفي الأخبار المتداولة عن وفاة النابلسي، لم يكن كافيا لوقف انتشار الإشاعة التي غزت مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل محبي الشيخ النابلسي يسارعون إلى بث نفي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.

وأشارت مصادر مقربة من الداعية السوري إلى أن الدكتور راتب النابلسي لديه برنامج دعوي حافل في دولة عربية تتخلله العديد من الدروس الايمانية المهمة في باب العقيدة والفقه الاسلامي.