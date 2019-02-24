تراند اليوم : واتس ويب الرابط المباشر وشرح طريقة تثبيته على جهاز الكمبيوتر وأهم الخطوات اللازمة لتفعيل واتس ويب...

واتس ويب وشرح طريقة تثبيته على جهاز الكمبيوتر وأهم الخطوات اللازمة لتفعيل واتس ويب على الجهاز،فالكَثير مِن المُحبّين والمهتمين بِبرامج التّواصل الاجتماعي يَبحثُون عن كيفية تثبيت برنامج واتس اب على الكمبيوتر، فَقد أصبحت بَرامج التواصل الإجتماعي من البرامج المُهمّة في حياة الفرد، لتَواصُله مَع العالم أجمع، ومَع أهله وإخوته المسافرين خارج البلاد، أو دَاخلها، وأصبَح مُوفّرََا للوَقت والتّكاليف، لأنّ التّواصل عبرها أصبح مجاني، لِذَا الكَثِير مِنّا يبحث عن أفضل الطرق المُجرّبة لتَشغِيل وتَثبيت الواتس اب على الكمبيوتر، نظرََا لأنّ الهاتف فَقط مُختصّ بِالنّزول على الهواتف الذّكية، ولَم يتمّ تنزيل تطبيق واتس اب خاص بالويندوز، واليوم سوف نشرح كيفية تثبيت برنامج واتس اب على الكمبيوتر.

برنامج واتس اب “whatsapp “

هُو بَرنامج مِن برامج التواصل والتراسل الاجتماعي، والذِي يُستعمل وسيلة الشّات للتواصل مَع الآخرين، وأصبح الآن يدعم المُكالمات الصّوتيّة ومُكالمات الفيديو، كما يتميّز بقوة التشفير في المحادثات وحماية الخصوصية ويتميّز بحجمه الصغير والسريع، حيثُ أصبح بإمكَان الجميع استخدامه والتواصل عبره، فجميعنا نَستخدُمه على الهواتف الذكية كل يوم وكل وقت، ولكِن هل سألت نفسك يومََا سؤالََا هامََا : هل يمكنني أن اتمتع بهذا التطبيق الممتاز على جهاز الحاسوب الخاص بي ( الكمبيوتر ) أم أن التطبيق مُقتصر فقط على أجهزة الهواتف المحمولة ؟ الآن يُمكنك فِعل ذلك بكل سهولة وتحميله وتنزيله على جهاز الحاسوب والتمتع به، كل ما عليك فعله فقط تابعنا وسوف نوضح كيفية تحميلة وتثبيته وتشغيله على جهازك.

كيفية تثبيت واتس اب على الكومبيوتر

الخطوة رقم واحد : يجب طَبعا أن يتمّ التّأكد من أنّ هَاتِفك المَحمول يوجد به تطبيق الواتس اب ( whatsapp )، إن لَم يكن موجود على جهازك من الأساس لا تقلق، يُمكنك تحميله بكل سهوله مِن المتجر الخاص بهاتفك ( قوقل بلاي )، ثم بَعد ذلك قم بتثبيته على هاتفك وافتحه، وتعمتد هذه الطريقة في الأساس أن يبقى الهاتف وجهاز الحاسوب متصلين بالانترنت.

الخطوة الثانية : لاُبد أن يكون جِهاز الحَاسُوب الخاص بك ( الكمبيوتر ) مُثبّت عَليه أحد التّطبيقين : موزيلا فير فوكس أو تطبيق Baidu Browser لأن تِلك التّطبيقات هي حتى الآن التي تَعمل فِي تشغيل هذه الخدمة، إذا كنت لا تمتلك أي منها قم بتحميل الموزي فير فوكس من الموقع التالي : “اضــغــط هنــــا” ، بعد تحميل وتثبيته على جهازك ( لابد ان يكون احدث اصدار )

عند الدخول الى الموقع سوف تجد الصفحة كما يظهر في الصورة التالية :



عند الدخول الى الموقع سوف تجد الصفحة كما يظهر في الصورة التالية : الخطوة الثالثة : اضغط على كلمة free dowenload كما يظهر في الصورة السابقة ، ثم بعد ذلك اضغط على لينك التحميل عن طريق كلمة click here كما يظهر في الصورة :



اضغط على كلمة free dowenload كما يظهر في الصورة السابقة ثم بعد ذلك اضغط على لينك التحميل عن طريق كلمة click here كما يظهر في الصورة : الخطوة الرابعة : افتح تطبيق واتس اب على موبايلك واضغط على كلمة whatsapp web .ستجد صفحة بها ما يسمى ( البار كود ) قم بتوجيه كاميرا الهاتف الخاص بك ناحيته وسوف يعمل تلقائيََا بعد ذلك، كما هو موضح في الصورة التالية :



هذه الطريقة مضمونة جدََا وسهلة لكُل النّاس.

ما هو تشفير رسائل الواتس اب

انتشرت الكثير من التطبيقات الهامة الخاصة باجهزة الاندرويد، والتي من ضمنها الكثير من الالعاب وبرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و موقع تويتر و موقع انستقرام وغيرها، ثمّ ظَهر برنامج مميز جداََ و حاز عَلى إعجَاب المَلايين حول العالم و هو برنامج واتس اب whatss app، فهو برنامج دردشة أو شات مساحته صغيرة، و يمكنك استخدامه للتحدث مع اصدقائك حول العالم مجاناََ دون اي تكاليف، كما انّه يمكنك تحميله من الموقع الرسمي لبرنامج واتس اب او الدخول على المتجر الخاص بهاتفك قوقل بلاي استور و كتابة اسم البرنامج whatss app في الخانة المخصصة للبحث، و سَوف يَظهر لك أوّل النّتائج فِي القَائِمة و قم بتنزيله بِشكلِِ مَجّاني و انظر الى عدد من قاموا بتحميله و سوف تتفاجئ بالعدد لذا ننشر كيفية تشفير رسائل الواتس اب.

هل لاحظت عزيزي القارئ اثناء استخدامك لبرنامج الواتس اب و اثناء المحادثات ظهور تلك الرسالة التي تظهر في الصورة التالية ؟

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فالجميع قد راى مثل هذه الرسال على واتس اب، لذا فهذه الرسالة تعني ان المحادثات مشفرة، فَقد اعلَنت شَركة الفيس بوك المَالكة لبَرنامج الواتس اب عَن خِدمة التّشفير الجَديدة التِي تَظهر كلمَاتِها لَك فِي الصّورة وهِي تعنى ان ادارة الشركة قررت انه اي رسالة او مقطع اغاني او فيديو او اي بيانات سوف تشفر تشفير كامل لكي تضمن الخصوصية و الامان للمستخدمين، وذلك النظام بالطبع له فائدة اخرى و هو حماية خصوصية رسائلك من برامج التهكير ايضاََ وبهذا نكون شرحنا كيفية تشفير رسائل الواتس اب .

كيف يتم الغاء الحظر ؟

الطريقة الاولى .

1- قم بادخال البريد الالكتروني على (Gmail )و اختر انشاء رسالة .

2- اكتب في خانة المرسل له عنوان البريد الالكتروني الخاص بالدعم الفني لشركة واتس آب ([email protected] ) .

3- في الخانة او الحقل الخاص بموضوع الرسالة اكنب (My whatsapp account has deactivated by mistake ) .

4- في حقل محتوى الرسالة قم بكتابة الجمل او القطعة التالية حيث تقوم من خلالها بوصف المشكلة الحادثة معك (whatsapp account has deactivated by mistak Could you active my phone number again+966 my mobile model i9505 thanks ) , بعدها قم بالنقر على ارسال (send ) .

5- لاحظ انه في محتوى الرسالة السابق يتم ادخال رقم الهاتف مع المفتاح الدولي و لكن دون كتابة الصفر و كذلك يتم تحديد نوع الهاتف و لكن دون ان يتم تحديد الموديل او الاصدار .

6- الآن بعد الانتهاء من ارسال الرسالة انتظر الى ان تصلك رسالة من شركة الواتس آب , حيث تؤكد فك الحظر المفروض على الرقم و بعدها تستطيع اعادة ادخال رقم الهاتف من جديد و القيام بتفعيل تطبيق واتس آب مرة اخرى للعمل .

1- قم بادخال البريد الالكتروني على (Gmail )و اختر انشاء رسالة . 2- اكتب في خانة المرسل له عنوان البريد الالكتروني الخاص بالدعم الفني لشركة واتس آب ([email protected] ) . 3- في الخانة او الحقل الخاص بموضوع الرسالة اكنب (My whatsapp account has deactivated by mistake ) . 4- في حقل محتوى الرسالة قم بكتابة الجمل او القطعة التالية حيث تقوم من خلالها بوصف المشكلة الحادثة معك (whatsapp account has deactivated by mistak Could you active my phone number again+966 my mobile model i9505 thanks ) , بعدها قم بالنقر على ارسال (send ) . 5- لاحظ انه في محتوى الرسالة السابق يتم ادخال رقم الهاتف مع المفتاح الدولي و لكن دون كتابة الصفر و كذلك يتم تحديد نوع الهاتف و لكن دون ان يتم تحديد الموديل او الاصدار . 6- الآن بعد الانتهاء من ارسال الرسالة انتظر الى ان تصلك رسالة من شركة الواتس آب , حيث تؤكد فك الحظر المفروض على الرقم و بعدها تستطيع اعادة ادخال رقم الهاتف من جديد و القيام بتفعيل تطبيق واتس آب مرة اخرى للعمل . الطريقة الثانية .

1- فتح البريد الالكتروني و فتح انشاء رسالة جديدة و في حقل المرسل اليه يتم وضع عنوان الدعم الفني للواتس آب ([email protected] ) .

2- الحقل الخاص بموضوع الرسالة يوضع فيه العنوان التالي (Solve my problems ) .

3- الحقل الخاص بمحتوى الرسالة تكتب فيه الرسالة التالية بهذا النص (Dear Sirs Deactivating my Whatsapp account without any prior warning is not acceptable at all. I have been using the Whatsapp service for a while now in a proper manner, without sending any spam messages nor any unsolicited and inappropriate messages, and with that said you have managed to delete my account without prior notice. Kindly take my case into consideration and get me exception from the Top Management ) .

4- في نهاية الرسالة ادخل (my phone number is ………… ) و معها رقم الهاتف الذي تم حظر الواتس آب عليه و يراعى ادخال الرقم مع الكود الدولي دون كتابة الصفر .

5- الآن انتظر الى ان تصلك رسالة من فريق الدعم الفني و تعمل على الرد عليها باستخدام العبارة الآتية (i didnt find answer for my question please redirect my to human ) .

6- الآن انتظر الى ان ترسل لك شركة الواتس آب رسالة بتأكيد فك الحظر عن رقمك و ستستغرق تلك العملية مدة من يوم الى يومين .

كيف ترسل فيديو طويل بالواتس للايفون

من اهم الطرق السهلة التي تتيح لكم التعرف على كيف ارسل مقطع طويل في الواتس للايفون، القيام بحفظ الملف المراد ارساله من خلال الواتس اب على نظام icould وذلك من خلال الضغط على الملف بالزر الأيمن واختيار حفط icould، ومن ثم نقوم بالذهاب لفتح محادثة مع الشخص المراد ارسال المقطع له والضغط على زر ” زائد ” وهو الخاص بإضافة الملفات ونختار من القائمة خيار اضافة مستند، ومنها نختار تصفح حيث سيتم عرض اماكن حفظ الملفات الخاصة بنا على الجهاز ونختار من بينها الملف الذي حفظناه على icould ونرسله.

هذه الطريقة الأسهل والأعمق فيما يتعلق بالتعرف على كيف ارسل مقطع طويل في الواتس للايفون، والتي تتسم بالسهولة والسرعة في ارسال الملف كونه مرفوع على مكان خاص يمكن عرضه من خلاله بعيداً عن الحجم الفعلي الخاص به الذي يتطلب توافر مساحة كافية لاستقباله وسرعة عالية كذلك لإرساله، والتي نأمل أن تكون قد أجابت عن الطريقة المتبعة على النحو الأمثل في سبيل التعرف على كيف ارسل مقطع طويل في الواتس للايفون.

استعادة رسائل الواتس

بإمكانك أن تُحافظ علي بياناتك ومعلومات ورسائلك الخاص من خلال خاصية تكون في بعض برامج إدارة الملفات، حيث توفر لك خاصية حفظ البيانات التي تقوم بمستخدمها من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وحين يتم حذف الرسائل الخاصة بك تستطيع أن تسترجع تلك الرسائل بكل سهولة ويسر.

خطوات إستعادة رسائل الواتس

أمّا من فقد رسائله ولا يملك أيّة برامج لإدارة الملفات واستعادتها وحفظها، بأماكنه ومن خلال هذه الطريقة أن يقوم بالخطوات البسيط التالية ليستطيع استرجاع رسائله بسرعة دون أي عناء، فأولا بإمكانك أن تدخل علي إعدادات الجهاز، ثُمّ تذهب إلي إدارة التطبيقات، ثُمّ بعدها تختار برنامج الوات ساب، فيخرج لك عدة خيارات من ضمنها مسح البيانات، فمن خلال هذا الخيار يتح لك مسح كافة البيانات الخاصة بالبرنامج ومن ضمنها بيانات الدخول إلي البرنامج، ومن ثَمّ تتوجه إلي البرنامج وتقوم بتشغيله، فتظهر لك رسالة فيها طلب اسم المستخدم وكلمة المرور، فتقوم بعمل الإجراءات ثم يتم بعدها الدخول، فتأتيك رسالة مذكور فيها انه هل تريد استرجاع بياناتك السابق، فتقوم بالموافق فيتم استرجاع كافة البيانات.

ولكن هذه الطريق لا تضمن لك استرجاع كافة البيانات التي فقدتها علي البرنامج طوال فترت الاستخدام، بل هي طريقة مخصصة من اجل استرجاع الرسائل التي تم فقدانها في نفس اليوم الذي قمت به بهذه الخطوات .