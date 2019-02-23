تراند اليوم : زوجة خالد يوسف لـ"الخليج 365": سنقاضي كل من أساء إلى زوجي.. وهذه حقيقة هروبه إلى باريس

قالت شاليمار شربتلي، زوجة عضو مجلس النواب خالد يوسف، إن البرلماني متواجد فى باريس أكثر من أسبوع وأن المعلومات المتداولة حول هروبه خارج مصر شائعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن خالد يوسف نشر صورة دخوله باريس على حسابه بموقع الفيسبوك".

وتابعت "شربتلي"، لـ"الخليج 365"، إن الحصانة البرلمانية لم ترفع عن خالد يوسف، وأنه مازال في مجلس النوب يؤدى واجباته تجاه الوطن، مؤكدة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من أساء له ويحاول إيقاعه في الفخ.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة الفيديو الفاضح والظهر فى المقطع عاريتين، وأدلت الفنانتان منى فاروق وشيماء الحاج باعترافاتهما، أثناء التحقيق معهما منذ قليل فى قضية الفيديوهات الجنسية، وقالت المتهمتان: "كنا صغيرين فى السن وقت تصوير الفيديو منذ سنوات وكنا نحلم بالتمثيل واتجهنا نحو ذلك، إلا أن ذلك الشخص الذى ظهر معنا فى الفيديو أغرانا بالتمثيل مقابل ممارسة الجنس معه".

أول رد من خالد يوسف على هروبه إلى فرنسا بعد القبض على منى فاروق وشيماء الحاج





وانهارت الفنانتان أثناء وصولهما إلى مقر نيابة مدينة نصر للتحقيق معهما فى انتشار الفيديوهات الجنسية.