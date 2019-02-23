تراند اليوم : انهيار شيما الحاج: "والدي قاطعني بسبب الفضيحة" (فيديو)

يبدو أن الفنانة الشابة شيما الحاج، التي تم القبض عليها أمس، بتهمة الفعل الفاضح مع منى فاروق، لم تكن هذه الفضيحة، هي الأولى التي تقع فيها شيما الحاج، وتشعل السوشيال ميديا من خلالها، حيث أن شيما الحاج كان لها فضيحة أخرى بسبب الفستان العاري الذي ارتدته في أحد المهرجانات، وتسبب لها في قطيعة مع والدها.
وهذا ما ذكرته شيما الحاج في أحد لقاءاتها مع الإعلامي وائل الابراشي، بعد الهجوم الذي وقع عليها بسبب أرتدائها لفستان مثير، وتكريم محافظ بورسعيد لها، وأكدت شيما الحاج أن الهجوم الذي وقع عليها، عرضها للإساءة من والدها وأهلها: "الجمهور اتهمني بأقذر الألفاظ، ووالدي قال لي الفستان غير لائق وعائلتي تعرضت للأذى".
وتابعت شيما الحاج: "أنا مش واحدة جاية من الشارع، والدي قاطعني بسبب الفضيحة لعدة سنوات بعد هذا الهجوم، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي ارتدي فيها ذلك النوع من الملابس".
والجدير بالذكر، أنه تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة الفيديو الفاضح، والذي ظهر فى المقطع عاريتين، وأدلت الفنانتان منى فاروق وشيماء الحاج باعترافاتهما، أثناء التحقيق معهما، فى قضية الفيديوهات الجنسية، وقالت المتهمتين: "كنا صغيرين فى السن وقت تصوير الفيديو منذ سنوات، وكنا نحلم بالتمثيل واتجهنا نحو ذلك، إلا أن ذلك الشخص الذى ظهر معنا فى الفيديو أغرانا بالتمثيل مقابل ممارسة الجنس معه".