تراند اليوم : انهيار شيما الحاج: "والدي قاطعني بسبب الفضيحة" (فيديو)

يبدو أن الفنانة الشابة شيما الحاج، التي تم القبض عليها أمس، بتهمة الفعل الفاضح مع منى فاروق، لم تكن هذه الفضيحة، هي الأولى التي تقع فيها شيما الحاج، وتشعل السوشيال ميديا من خلالها، حيث أن شيما الحاج كان لها فضيحة أخرى بسبب الفستان العاري الذي ارتدته في أحد المهرجانات، وتسبب لها في قطيعة مع والدها.

وهذا ما ذكرته شيما الحاج في أحد لقاءاتها مع الإعلامي وائل الابراشي، بعد الهجوم الذي وقع عليها بسبب أرتدائها لفستان مثير، وتكريم محافظ بورسعيد لها، وأكدت شيما الحاج أن الهجوم الذي وقع عليها، عرضها للإساءة من والدها وأهلها: "الجمهور اتهمني بأقذر الألفاظ، ووالدي قال لي الفستان غير لائق وعائلتي تعرضت للأذى".