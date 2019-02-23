تراند اليوم : خالد يوسف يكذب ياسمين الخطيب ويعلق على خبر زواجهما

خالد يوسف وياسمين الخطيب ، جملة يبحث عنها عشاق الثنائي خاصة بعد رد المخرج خالد يوسف على الإعلامية ياسمين الخطيب بعدما قامت بتأكيد خبر زواجهما، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمهما في وضع حميمي، وكتب خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً:"تعودت على حملات ممنهجة و #اشاعات_مغرضة وقد كنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".

وأضافت لما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني "خالد يوسف"، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على "فيس بوك".‬ وتابعت ‫كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والاحترام.‬



‫واستطردت اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد إحترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ ⁧‫#خالد_يوسف‬⁩ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين!‬

‫وأنهت كلامها قائلة:"فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها.‬