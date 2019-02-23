تراند اليوم : خالد يوسف يفجر مفاجأة بشأن زواجه من ياسمين الخطيب

فجر المخرج خالد يوسف مفاجأة بعد انتشار شائعات حول زواجه من ياسمين الخطيب، مؤكدًا أنه تعرض إلى حملات ممنهجة وشائعات مغرضة.

وخلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال المخرج خالد يوسف، إنه تعرض إلى حملات ممنهجة وشائعات مغرضة وإنه لن يرد على هذه الشائعات لأنه أكبر منها، وجاء نص تصريحه: "تعودت على حملات ممنهجة وشائعات مغرضة وقد كنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".

يأتي هذا في ظل تعرض المخرج خالد يوسف إلى العديد من الشائعات مؤخرا والتي طالت حياته الشخصية والعائلية، فضلا عن مشاريعه الفنية والسياسية.