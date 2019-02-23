تراند اليوم : مفاجأة.. مسرب الفيديو الفاضح لمنى فاروق وشيما الحاج شخصية سياسية لامعة (فيديو)

قال محمد محفوظ، محامى، إن المخرج الشهير و عضو مجلس النواب، أجرم جرماً كبيراً فى حق نفسه وفى حق الشعب الذى انتخبه ممثلاً عنه فى البرلمان، لاسيما أنه يرتكب العديد من الجرائم المخلة بالآداب العامة من خلال حمايته بالحصانة البرلمانية، معلقاً: "هذا المخرج الشهير دأب على ارتكاب مثل هذه الجرائم"، لاسيما أن تصويره لهذا الفيلم الإباحى مع "منى فاروق وشيما الحاج" ليس أول فيلم إباحى يصوره فى حياته، حيث إنه صور العديد من الأفلام الإباحية مع لامعات الشاشة الكبار اللاتى أصبحن من المشاهير، معلقاً: "أن هذا المخرج الذى قام بتصوير الفيلم الإباحى مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج سيكون مفاجأة للجمهور حينما يتم الإعلان عنه".





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وأضاف محفوظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد على أن المخرج المشهور إذا ثبت عليه الواقعة سيتعرض للمعاقبة بتهمة "التحريض على الفسق والفجور" والتى تتراوح العقوبة فيها ما بين عام إلى 3 أعوام، مشدداً على أن المخرج الشهير أجبر الممثلتين "منى فاروق وشيما الحاج" على ممارسة الفعل الفاضح معه وأنه سيقوم بعرض الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.