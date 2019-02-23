تراند اليوم : أول تعليق من خالد يوسف على واقعة فيديو منى فاروق وشيما الحاج الإباحي (فيديو)

في أول رد له على المعلومات المتداولة بشأن تورطه في تصوير فيديو إباحي لممثلتيين مغمورتين، قال المخرج خالد يوسف والبرلماني الشهير إن الاتهامات المتداولة حاليًا ليست حديثة بل سبق وأن انتشرت الفيديوهات في 2015، وتقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ولم يتحقق فى القضية حتى الآن.

وتابع خالد يوسف أن مباحث الإنترنت أثبتت صحة اتهامى لعدة أشخاص روجوا فيديوهات فى 2015، وألقت القبض عليهم، والتقرير الفني أثبت أن هؤلاء الأشخاص هما من قاموا بنشر الفيديوهات المنسوبة له، مؤكدًا أن النيابة لم تتحرك حتي هذه اللحظة في هذا الأمر.

وأضاف خالد يوسف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "بي بي سي تريندينج"، المذاع علي قناة "بي بي سي":" أنا مش هربان.. وإنما فى زيارة إلى زوجتى وابنتى فى باريس، وعندى مايؤكد صحة كلامى، وأن هناك العديد من الأشخاص يساهمون فى حملة تشوية صورتى أمام الرأى العام.

تعليق خالد يوسف على الفيديو الإباحي