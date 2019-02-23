تراند اليوم : مصدر أمني يوضح حقيقية ضبط فتيات جدد في قضية الفيديوهات الجنسية لمنى فاروق وشيما الحاج

قال مصدر أمني مسئول، إنه لا صحة لخبر القبض على فتيات جديدة في واقعة "الفيديوهات الجنسية"، المتهم فيها الفنانتين منى فاروق، وشيماء الحاج، وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، اليوم السبت، أن أجهزة الأمن تنتظر قرارات النيابة المتعلقة بالضبط والإحضار لأي متهمين جدد في الواقعة، ولم يتم القبض سوى على الفنانتين منى فاروق، وشيماء الحاج.

كانت مواقع الكترونية نشرت أخبار عن القبض على فتيات جدد متورطات في واقعة الفيديوهات الجنسية.

وأمرت نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، أمس الجمعة، بحبس منى فاروق، وشيما الحاج، في واقعة الفيديو الإباحي الشهير، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

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وكشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق لظهورهما في فيديوهات جنسية برفقة مخرج شهير.

وقال المصدر، إنه تم القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وداهمته وألقت القبض عليها.

وأضاف المصدر، أن رجال المباحث صادروا هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهما على أي ممنوعات، كما أن الشخص الآخر بالفيديوهات مخرج شهير، موضحًا أن المخرج غادر البلاد إلى إحدى البلدان الأوروبية منذ أيام.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.