حقيقة وفاة السيدة حلاوتهم التي نجت من انفجار الدرب الاحمر

كشفت مصادر رسمية، يوم السبت، عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاة السيدة حلاوتهم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في حادث الدرب الأحمر الإرهابي.

وفند زوج حلاوتهم "الحاج عادل" تلك التقارير التي أفادت بوفاة زوجته متأثرة بجراحها، مشيرا إلى أنها لا تزال تتلقى العلاج. وفق الاخبار اليوم.

وأضاف زوج حلاوتهم : "هذه أخبار كاذبة وزوجتي بخير وتستكمل علاجها وهي الآن في غرفة الرعاية".

كانت السيدة حلاوتهم زينهم إبراهيم ، قد تعرضت بالإصابة في انفجار "الدرب الأحمر"، وهي كانت عائدة لمنزلها بعد شراء طلبات منزلها.

يشار إلى أن انتحاري يسمى "الحسن عبد الله" قام بتفجير نفسه بمنطقة الدرب الأحمر المصرية قرب الجيزة. وفق اليوم السابع.