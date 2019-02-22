مشاهده فيديو رانيا يوسف وحليمة بولند مع مرتضى منصور

نشرت وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، فيديو يجمع الممثلة رانيا يوسف، والإعلامية الكويتية حليمة بولند، في أعقاب موقف جرى مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري.

وأوردت حليمة بولند الفيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، والذي تظهر فيه مع رانيا يوسف، التي تجمعها بها صداقة وطيدة.

وقالت حليمة بولند لرانيا يوسف، ممازحة إياها، بأنها دافعت عنها، أمام رئيس نادي الزمالك، الذي التقت به في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا، وشن هجوما عنيفا، على الممثلة المصرية، بسبب الفستان الجريء، الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وسألت الإعلامية الكويتية رانيا يوسف "هل تعلمين ماذا قال عنك وأنا حذفته بالمونتاج"، فردت رانيا يوسف: "لا يهمني أن أعرف… برافو عليكي". وفق "سبوتنيك".

كما سألت بولند، صديقتها رانيا يوسف، عن انتمائها الكروي، فأجابت أنها من مشجعي النادي الأهلي المصري، على عكس الإعلامية الكويتية، التي تشجع الزمالك، ولكن حليمة أكدت أنها تعشقها، رغم اختلاف انتماءاتهما الكروية.