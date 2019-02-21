الآن kora live: بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال اليوم 21/2/2019 في الدوري السعودي مباراة الهلال...

بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال dawri plus كورة ستار yalla shoot كورة كول تابع لايف يلا شوت الجديد مباراة الاتحاد والهلال الاسطورة للبث المباشر، يحل اليوم نادي الهلال ضيفاً ثقيلاً على نادي الاتحاد في ملعبه الجوهرة المشعة ضمن ماريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين الذي يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان في نسخته الحالية “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” وينتظر الهلال لحسم المواجهة الثانية والعشرين التي تجمع الفريقين في الدوري بينما الاتحاد يُريد الفوز اليوم بالكلاسيكو.

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ومن جانبها أعلنت القناة الرياضية الأولى السعودية عزمها على نقل أحداث المباراة الهامة بين الفريقين اليوم الساعة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية والسابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، ويُعلق اليوم علي الكعبي على المباراة، بث مباشر الهلال والاتحاد كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة يلا شوت.

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مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر كورة ستار دوري بلس الاسطورة yalla shoot، وقد اجتمع الفريقان في 105 مباراة في جميع المسابقات، وقد فاز الاتحاد في 35 مباراة جمعت بين الفريقين، بينما انتصر الهلال في 44 مباراة أيضا بفارق تسعة مباريات فقط وتعادل الفريقين في 26 مباراة.

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ويدخل الهلال اليوم المباراة غائب عنه نواف العابد بسبب الإصابة التي ألمت به في المباراة الأخيرة، حيث اشتكى من إلتهابات أسفل البطن وتأكد غيابه عن مباريات الفريق المُقبلة، وقد عانى نواف من تكرر الإصابات التي منعته من لعب المونديال، الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت.

نتيجة مباراة اليوم:

بعد قليل بداية أحداث المباراة

بداية المباراة الآن

الدقيقة 11: ضربة مرمى للاتحاد بعد تصويبة قوية على المرمى

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