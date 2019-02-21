نتائج السادس الادبي التمهيدي 2019 والسادس علمي التمهيدي والدراسة الإسلامية وزارة التربية العراق

تم الإعلان عن نتائج السادس الأدبي التمهيدي 2019 وكذلك نتائج السادس الإعدادي العلمي ضمن نتائج الامتحانات التمهيدية 2018 ونشرت وزارة التربية النتائج السادس علمي وأدبي والدراسة الإسلامية، وسنوفر لكم كشوف نتائج الطلاب في العراق مباشرة عبر هذا الموضوع، حيث شهدت الساعات الماضية الإعلان عن اعتماد وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي نتائج الامتحانات التمهيدية للدراسة الإعدادية بجميع المحافظات العراقية، وتم رفع كشوف نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2019 والدراسة الإسلامية والسادس إعدادي علمي لبعض مديريات التربية العراقية.

رابط نتائج السادس الأدبي التمهيدي

طلاب وطالبات السادس الإعدادي بمحافظات بغداد والبصرة وبابل وكركوك، وكذلك محافظات نينوي وديالي والقادسية وصلاح الدين، ومحافظات كربلاء والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ومحافظات كركوك وداهوك والمثني وميسان وواسط، وكل المحافظات العراقية، ستجدون روابط النتائج التمهيدية 2018 مباشرة والاستعلام باسم الطالب.

ظهرت أيضاً نتائج الامتحانات التمهيدية للصف الثالث متوسط، وكذلك نتائج الامتحانات التمهيدية 2019 للدراسة الابتدائية الصف السادس الابتدائي، وجميع النتائج تم رفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدية علمي وأدبي

وفرت وزارة التربية في العراق كشوف نتائج مجمعة لما أسفرت عنه اختبارات الطلاب خلال المرحلة الدراسية الحالية، وسنرفق لكم عدة روابط تشمل نتائج السادس الإعدادي للامتحانات التمهيدية العلمي والأدبي والدراسة الإسلامية ضمن نتائج التمهيدي 2019 جميع المحافظات من رابط موقع وزارة التربية العراقية والتي توفر الكشوف الكاملة لنتائج كل مديرية تربية على حسب المرحلة التي يتم إكمال نتائجها.

نتائج السادس الاعدادي علمي الامتحانات التمهيدية

التمهيدية سادس علمي

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نتائج السادس الاعدادي الامتحانات التمهيدية

التمهيدية سادس أدبي

نتائج الدراسة الإسلامية الامتحانات التمهيدية و المهني

الدراسة الإسلامية

نتائج الامتحانات التمهيدية 2019 لصفوف التعليم المتوسط وكذلك السادس الاعدادي علمي وأدبي والدراسية المهنية، يتم ظهورها تباعا على الروابط الخاصة التي نرفقها لكم، والاستعلام يكون باسم الطالب أو الطالبة من موقع وزارة التربية في العراق، حيث تم رفع نتائج الصف السادس العلمي والأدبي وكذلك نتائج الدراسة الإسلامية لجميع المحافظات في العراق.

تحديث: نتابع ما سيعلن عنه من نتائج في الامتحانات التمهيدية لجميع المراحل الدراسية والتي تنشر على رابط موقع وزارة التربية العراقية المرفق بعالية.