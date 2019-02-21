نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2019 موقع وزارة التربية العراقية moedu.gov.iq ونتائج الثالث متوسط...

نترقب إعلان نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2019 عبر موقع وزارة التربية العراقية لجميع المحافظات، بعد الإعلان عن ظهور نتائج المهني، ورفع كشوف الأسماء على الروابط الإلكترونية، وسنرصد كل ما يستجد حول موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي علمي وأدبي للعام الدراسي 2018-2019 على الروابط الرسمية للمواقع الإلكترونية الرسمية .

إعلان نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 في المحافظات سيتاح من خلال روابط مديريات التربية على شبكة الإنترنت بجانب الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، بعد اعتماد الدكتور محمد إقبال الصيدلي نتائج الدور التمهيدي، وعبر بعض الموقع الإلكترونية مثل ناجح أو النجاح أو السومرية نيوز، سنوفر لكم ما يتاح من نتائج بمشيئة الله.

روابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية بدالية من بغداد ومديرياتها الرصافة والكرخ، ومديريات تربية كربلاء ونينوي، وصلاح الدين، والقادسية، والنجف، وبابل، وداهوك، وكركوك، والسلمانية، وغيريها من محافظات العراق، سنوفر لكم طرق الاستعلام عن نتائجكم حال ظهور نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019.

وزارة التربية العراقية نشرت رابط نتائج المهني 2018 وللحصول على كشوف نتائج الطلاب من خلال الرابط أدناة

نتائج الامتحانات المهنية الدور التمهيدي قريباً

نتائج الامتحانات التمهيدية السادس الإعدادي جميع المحافظات

كشوف نتائج الامتحانات التمهيدية في المحافظات التي أعلنت حتى الآن:

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نتائج بغداد الرصافة الأولي، نتائج الرصافة الثاني ، الرصافة الثالثة و نتائج الكرخ الأولي ، الثانية، الثالثة، والنجف الأشرف على الرابط التالي : نتائج تمهيدي العاصمة والنجف

نتائج الكرخ الأولي ، الثانية، الثالثة، والنجف الأشرف على الرابط التالي : نتائج تمهيدي العاصمة والنجف نتائج محافظة واسط سادس اعدادي

نتائج واسط ثالث متوسط

نتائج كربلاء.

نتائج محافظة ديالي : ثالث متوسط و سادس إعدادي

محافظة الأنبار ثالث متوسط ونتائج سادس إعدادي

نتائج القادسية ” الأحد القادم”

موقع وزارة التربية العراقية نتائج التمهيدي

متابعة نتائج التمهيدي للصفوف السادس الابتدائي والثالث المتوسط وكذلك السادس الاعدادي علمي وأدبي يمنك استخراجها من رابط موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت .

موقع وزارة التربية العراق

أخر الأخبار التي وردت إلينا تشير لإعلان وزارة التربية نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 خلال الساعات القادمة تابعونا سنوفر لكم كشوف النتائج قريباً، نتابع ما يصدر من تصريحات عن وزارة التربية العراقية حول نسب النجاح وعدد الطلاب لكل إدارة تعليمية وكذلك مواعيد ظهور كشوف النتائج المجمعة للطلاب في كل مديرية تربية ونرفقها لكم بعالية أولاً بأول .

تحديث: ظهور نتائج السادس الإعدادي التمهيدية العلمي والأدبي على رابط موقع وزارة التربية العراقية الموضح بعالية.