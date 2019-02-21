نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 : روابط استعلام أسماء الناجحين الصف الثالث المتوسط العراق

تعلن نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 في العراق لجميع مديرات التربية، وتنشر أسماء الناجحين في الصف الثالث المتوسط من خلال الكشوف المجمعة التي تعلن وترفع لكل مديرية تربية، أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية، ونترقب إكمال رفع نتائج الطلاب والطالبات في الامتحانات التمهيدية 2018-2019 والتي سنوفر لكم طرق الاستعلام عنها من المرفقات أدناة.

نتائج الامتحانات التمهيدية بجميع المراحل التعليمية في العرق يتم الإعلان عنها خلال الأيام الحالية، ويتم رفع نتائج الطلاب التي تكتمل لكل مديرية تربية عراقية على حدى، بجانب التنويه عن بعض النسب الهامة المتعلقة بأعداد الطلاب الناجحين، وكذلك النسبة الإجمالية للناجح في المحافظة، وتسعى عدة مواقع مثل النجاح وناجح والسومرية نيوز وأخبار الناصرية وغيرها، أحد الطرق البديلة للبحث عن نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019.

ظهور نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019

الإعلان عن ظهور نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 في بعض المحافظات العراقية سنرفق لكم روابطها وفق لما هو مبين، او من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية عبر كشوف نتائج الطلاب للامتحانات التمهيدية.

نتائج الثالث متوسط بغداد الرصافة الأولي

الثالث المتوسط الرصافة الثانية

الثالث المتوسط الرصافة الثالثة

نتائج ثالث متوسط تمهيدي الكرخ الأولي

نتائج ثالث متوسط تمهيدي الكرخ الثانية علمي و أدبي

نتائج ثالث متوسط تمهيدي الكرخ الثالثة

نتائج الثالث متوسط ديالي

نتائج الثالث المتوسط نينوي

نتائج الثالث المتوسط الأنبار

نتائج ثالث متوسط تمهيدي القادسية

نتائج ثالث متوسط تمهيدي صلاح الدين

نتائج ثالث متوسط تمهيدي داهوك

نتائج الثالث متوسط كربلاء

الثالث المتوسط النجف الأشرف

الثالث المتوسط محافظة واسط

نتائج ثالث متوسط

نتائج ثالث متوسط

نتائج ثالث متوسط

نتائج التمهيدي 2019 جميع المحافظات

الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2019 بجميع المحافظات لدراسة الصف الثالث المتوسط أو الصف السادس الإعدادي، نتائج التمهيدي خلال الساعات القادمة سيتم استكمال باقي روابط النتائج فقط تابعوا التحديثات القادمة لما نرفقه لكم من روابط .

تحديث : الروابط المبينة بعالية سيتم تحديثها وإضافة روابط النتائج في الثالث المتوسط لكل محافظة كما هو مبين حتى اكتمال إعلان نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 وفق سير عملية نشر نتائج طلاب العراق.