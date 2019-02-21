تراند اليوم : ياسمين الخطيب تكشف تاريخ زواجها من خالد يوسف.. وتعلق على الفيديوهات الجنسية (فيديو)

قالت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، أن قصة زواجها بالمخرج خالد يوسف تعود لعامين سابقين بالتحديد من مارس 2017، وبالفعل بدأت حياة جديدة وليست مسؤولة عن إعادة التنقيب في هذه القصة التي ظلت في طي الكتمان طيلة هذه الفترة.

وعلقت الخطيب، خلال لقاءها مع أحد القنوات الإماراتيه، على قضية الفيديوهات الإباحية لزوجها السابق المخرج خالد يوسف، والتي جرى تداولها مؤخرا وأثارت جدلا كبيرا، قائلة، “محبش أتكلم في حياته الخاصة، كان في بينا علاقة زواج وأحترام متبادل وأنتهى من سنتين وأكن له كل الاحترام حاليًا وما بيننا موضوع وأنتهى”.

وأثارت ياسمين الخطيب الفترة الماضية جدلًا بعد تدوينة نشرتها قبل عيد الحُب، أكدت فيها أن الإعلامي تامر أمين والذي تشاركه تقديم برنامج آخر النهار اعترف لها مؤخرًا بحبه لها، وكان الأمر مُجرد ترويج لحلقة خاصة عن الفلانتين.