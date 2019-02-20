تراند اليوم : اشكد نتائج التمهيدي 2019 السادس الاعدادي ( العلمي و الأدبي ) "ميسان"

من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج التمهيدي 2019 السادس الاعدادي علمي وادبي في ميسان خلال ساعات قليلة لجميع طلاب وطالبات السادس الاعدادي .

حيث ننشر لكم نتائج السادس الاعدادي علمي وأدبي ضمن نتائج الامتحانات التمهيدية 2019 في جميع المحافظات العراقية، من موقع وزارة التربية في العراق موقع ناج وغيرهم من المواقع التي توفر خدمات النتائج الامتحانية باسم الطالب، عبر نشر الكشوف الكاملة لنتيجة كل مديرية تربية على حدى، لتسهل من عملية استخراج نتائج السادس إعدادي علمي وأدبي.

روابط نتائج السادس الإعدادي علمي وأدبي التمهيدي وفرت وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات من خلال موقعها الإلكتروني في نتائج الطلاب للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، حيث قدم الموقع الإلكتروني للوزارة كشوف النتائج كي يتم الاستعلام باسم الطالب، وسنرفق لكم ما يتوافر لنا من روابط لكل مديرية على حدي، حتى يتم استكمال نشر كافة نتائج الطلاب.

مديرية تربية لكرخ الأولى، تربية الكرخ الثانية، تربية الكرخ الثالثة. مديرية التربية الرصافة الأولى ، الرصافة والثانية، الرصافة الثالثة محافظة صلاح الدين. محافظة كركوك. محافظة البصرة. محافظة كربلاء. محافظة الأنبار محافظة النجف. محافظة وواسط. محافظة أربيل. محافظة بابل. محافظة ميسان. محافظة القادسية. محافظة ذي قار محافظة داهوك. رابط موقع وزوارة التربية العراق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي التمهيدي للشعبتين العلمية والأدبية من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات التمهيدية 2019،

وفي الأخير يمكنكم الإطلاع على جميع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 بجميع محافظات العراق داخلي وخارجي من خلال موقع ناجح على الرابط (اضغط هنا)، وعبر موقع وزارة التربية العراقية من هنا .

نتائج الخارجيون 2019 السادس الاعدادي ( العلمي ) الكرخ الثالثة من خلال الرابط التالي .

نتائج الخارجيون 2019 السادس الاعدادي ( أدبي) الكرخ الثالثة من خلال الرابط التالي .

نتائج الخارجيون 2019 السادس الاعدادي ( أدبي) الرصافة الاولى من خلال الرابط التالي .