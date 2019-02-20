تراند اليوم : ارطغرل 136 مدبلجة ارطغرل 136 كاملة بث مباشر ارطغرل 136 مباشر "TRT" حلقة 136 ارطغرل موقع...

ارطغرل 136 مدبلجة ارطغرل 136 كاملة بث مباشر ارطغرل 136 مباشر "TRT" حلقة 136 ارطغرل موقع النور "الانتقام من المغول والينجال وبيبولات " ارطغرل 136 موقع نسائم، أحداث مشوقة وهامة في الحقة 136 من المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الخامس ، حيث يتمكن ارطغرل مع محاربية بامسي وتورغوت وعبد الرحمن من انقاذ عثمان من أيدي المغول قبل أن يصبح تابعاً لهم ، ومن ثم التوجه إلى قبيلة الكاي واستعادتها من المغول ومن قبيلة أمور ، في أحداث درامية مشوقة للغاية .

المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الذي يبث مساء اليوم الاربعاء باللغة التركية عبر قناة TRT في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وبعد ساعة عبر عدد من المواقع العربية أمثال موقع النور وموقع نسائم ، المتخصيين بنشر حلقات المسلسل التركي قيامة أرطغرل الموسم الخامس .

جمهور المسلسل ارطغرل في ترقب شديد لمعرفة مصير الاتفاق المتحالف مع دراغوس ، ومصير المغول بعد أن يقوم أرطغرل من استعادة قبيلته الكاي ، فما هو مصير ذلك ؟!

يمكنكم زوارنا الكرام التعرف على كافة الاحداث مسلسل ارطغرل من خلال الرابط التالي ، لموقع النور الذي ينشر جميع حلقات مسلسل ارطغرل الموسم الخامس باللغة العربية كاملة .

قيامة أرطغرل :-

يعد مسلسل "قيامة أرطغرل" من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل باحداث مثيرة.

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وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة.

القنوات التي تذيع ارطغرل الموسم الخامس :-

يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج، تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على النايل سات مترجمة للعربية :-

– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي

رابط تي آر تي بث مباشر من خلال الرابط التالي .