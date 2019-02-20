رابط موقع دعمك لتسجيل دعم الخبز da3mak.jo 2019 الأردن |تحديثات الدعم للخبز في الأردن الدفعه الثانيه...

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نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص صرف الدعم، وذلك في الأردن، ونتابع التسجيلات لإستحقاق دعم الخبز، والرابط المخصص لذلك، ونرصد الرابط من أجل سهولة الدخول مباشرة، ووضع البيانات والرقم الوطني، وكذلك رقم القيد المدني، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية الهامة، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم لسهولة الدخول عليه مرة أخرى.

من شروط الحصول على الدعم بالخبر في الأردن، ينبغي أن يقل الراتب الخاص للمستفيد عن 12 ألف دينار عن عام 2018، وأن يقل دخل الفرد الحامل لدفتر العائلة عن ستة آلاف دينار بالسنة، ونتابع معكم الطوائف التي يتم استثنائها من الحصول على الدعم، وكذلك رابط الدخول والتسجيل المباشر.

تسجيل دعم الخبر 2019 الأردن

يمكنكم التسجيل عبر الرقم الوطني ورقم القيد المدني عبر هذا الرابط، موقع دعمك الذي يوضح لكم كل جديد، ونتابع المزيد من التقارير الإخبارية الهامة.

يمكنكم الدخول والتسجيل عبر الرقم الوطني بدءًا من اليوم الأربعاء 20-2-2019، وفقًا للإعلان الخاص من نائب مدير دائرة الدخل بالأردن، ويتم استثناء متنسبي القوات المسلحة والجهات الأمنية من الحصول على إستحقاق الخبر.