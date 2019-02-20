أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم | الآن سعر الدولار والريال السعودي في اليمن بالسوق...

أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم، حيث نقدم لكم متابعة مستمرة لأجدد سعر الصرف اليوم في اليمن السوق السوداء أو السوق غير الرسمية لعمليات البيع والشراء لمختلف العملات الأجنبية، ويشهد سعر الريال خلال الثلاثة أيام الأخيرة تحسن كبير، بعد الإعلان عن الدعم السعودي والإماراتي للحكومة الشرعية، كذلك بعض الإجراءات الاقتصادية من قبل البنك المركزي اليمني، والتي أدت جميعها إلى تحقيق مكاسب كبيرة لقيمة الريال تتجاوز 30% من القيمة السابقة للتداول.

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء 578 ريال للشراء في مقابل 588 ريال للبيع، أما بالنسبة لأسعار البنك المركزي فكانت 450 ريال للشراء وارتفع ليصل إلى 451 ريال للبيع.

وبذلك نجاوب على السؤال الدائم 100 دولار كم تساوي ريال يمني أو سعر صرف 100 دولار مقابل الريال اليمني في السوق الموازية حيث تصل ورقة المائة دولار إلى سعر 57800 ألف ريال يمني للشراء مقابل 58800 ألف ريال يمني للبيع.

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سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم في السوق الموازية وصل إلى 152.5 للشراء مقابل 155.5 للبيع، أما البنك المركزي فتراوح سعر الشراء عند 119 ريال للشراء مقابل 120 ريال للبيع.

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سعر الريال اليمني مقابل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بسعر 157 للشراء في مقابل 159 للبيع.

العملة الأجنبية سعر البيع مقابل الريال اليمني سعر الشراء مقابل الريال اليمني الدولار الأمريكي 578 588 الريال السعودي 152.5 155.5 الدرهم الإمارتي 157 159

البنك المركزي اليمني ينفي اتهامات المتاجرة في العملات الأجنبية

يعمل البنك المركزي على دعم سعر العملة اليمنية مقابل العملات الدولية، وفي هذا الإطار قام بطباعة عدة مليارات من الريال اليمني، كذلك استقبل وديعة من المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 200 مليون دولار، إلا أن بعض الإشاعات تطال مسئولي البنك المركزي اليمني، بخصوص المتاجرة والمضاربة في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني، من خلال استغلال مناصبهم في تسهيل التربح من الفرق في أسعار العملات مقابل الريال اليمني ما بين البنك المركزي وشركات الصرافة، وهو الأمر الذي نفته إدارة البنك من خلال بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

تحديث أسعار الريال اليمني الكريمي اليوم

شهدت أسعار الريال الكريمي في السوق الحرة اليوم استقرار ملاحظ، وذلك بعد أن شهدت العملة اليمنية ارتفاع كبير خلال اليوميين الماضيين، ليعود بعض من الاستقرار النسبي في أسعار العملات مع الساعات الأولى من صباح اليوم.