تحضير نص من معاني العيد في اللغة العربية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني ، من المقطع التعليمي الأعياد صفحة 113 من الكتاب المدرسي الجديد للكاتب احمد سحنون.

الفكرة العامة للنص

الكاتب يصف ليلة العيد ويدعو الأغنياء الى مساعدة المحتاجين في تلك المناسبة حتى تملأ السعادة .

تحميس الكاتب الأغنياء الي مساعدة المحتاجين خصوصآ في أيام العيد.

الافكار الاساسية للنص

ليلة العيد تجمع بين الأشقياء والسعداء ودعوة الأغنياء الي مساعدة المحتاجين. تشجيع الشاعر على استغلال يوم العيد في التبرع للفقراء ليعيشوا السعادة يوم العيد. حياة البؤس والشقاء نحو المحتاجين وحرص الكاتب على توفير السعادة للفقراء والمحتاجين.

المغزى من النص

العيد في الإسلام مظهر من مظاهر السكينة والوقار، وفيه يعظم المسلم ربه ، وواجب علينا ان لا ننسى حياة المحتاجين وسعادتهم.

أسئلة الفهم