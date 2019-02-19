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تحضير نص من معاني العيد في اللغة العربية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني ، من المقطع التعليمي الأعياد صفحة 113 من الكتاب المدرسي الجديد للكاتب احمد سحنون.
الفكرة العامة للنص
- الكاتب يصف ليلة العيد ويدعو الأغنياء الى مساعدة المحتاجين في تلك المناسبة حتى تملأ السعادة .
- تحميس الكاتب الأغنياء الي مساعدة المحتاجين خصوصآ في أيام العيد.
الافكار الاساسية للنص
- ليلة العيد تجمع بين الأشقياء والسعداء ودعوة الأغنياء الي مساعدة المحتاجين.
- تشجيع الشاعر على استغلال يوم العيد في التبرع للفقراء ليعيشوا السعادة يوم العيد.
- حياة البؤس والشقاء نحو المحتاجين وحرص الكاتب على توفير السعادة للفقراء والمحتاجين.
المغزى من النص
العيد في الإسلام مظهر من مظاهر السكينة والوقار، وفيه يعظم المسلم ربه ، وواجب علينا ان لا ننسى حياة المحتاجين وسعادتهم.
أسئلة الفهم
- س 1 – من يخاطب الشاعر في ذلك النص ؟
ج – يخاطب الأغنياء
- س 2 – ما المناسبة التي يتحدث عنها الشاعر ؟
ج – العيد
- س 3 – الام يدعونا الشاعر ؟
ج – يدعونا الي معاونة الفقراء والمحتاجين