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ارتفاع سعر الصرف اليوم في اليمن | الآن سعر الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ومختلف...

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سعر الصرف اليوم في اليمن، ما زالت أصداء الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية، وقد يثير هذا الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني في نفوس بعض من المواطنين عن حقيقته، هل هو تحسن دائم أم أنه مجرد أسعار عملات مضاربة اقتصادية بين العديد من الإطراف المتنازعة على صدارة المشهد اليمني.

 

سعر الصرف اليوم في اليمن تعاملات السوق السوداء

وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى

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العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 600 605
الريال السعودي 159 160
الدرهم الإماراتي 161 162
اليورو الأوروبي 679 685
الجنيه الاسترليني 766 772
الدولار الكندي 381 392
جنيه مصري 32 33
الريال القطري 163 166
الدينار الكويتي 1964 1979
الريال العماني 1520 1550
الدينار الأردني 832 840
الدينار البحريني 1590 1602
الرنجت الماليزي 141 143
رمبي صيني 72 76
دينار جزائري 5 8
دينار ليبي 360 375
ليرة تركي 105 107
روبية هندي 8 100
بير أثيوبي 20 22
فرنك سويسري 486 510
دولار أسترالي 662 678

 

القطاع الاقتصادي يزيد أزمة أسعار الصرف في اليمن

تتعرض مختلف المجالات الاقتصادية في اليمن لشبه توقف تام، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية والحرب الأهلية الدائرة منذ عدة سنوات، أدى كل ذلك إلى توقف صادرات النفط، والتي كانت تساهم في دعم سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، كذلك توقف كافة القطاعات الإنتاجية داخل الدولة، وأصبح أكتر من نصف المواطنين في اليمن يعتمدون على المساعدات الدولية.

 

فشل البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف في اليمن اليوم

ما يزيد الأمور سوء هو عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في سعر الصرف في اليمن اليوم، وخاصة أسعار الدولار والريال السعودي مقابل العملة اليمنية في السوق الموازية، واتجه البنك إلى طباعة المزيد من الريال اليمني في روسيا، وهو الأمر الذي سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من الارتفاع في سعر الصرف في اليمن لمختلف العملات الأجنبية.

 

ارتفاع سعر الصرف في اليمن مساء اليوم

تعرضت أسعار صرف العملات في اليمن عصر اليوم لارتفاع ملاحظ في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الريال اليمني، لتفقد العملة اليمنية بعض من قيمتها في تداولات منتصف اليوم.

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