تراند اليوم : نتائج التمهيدي الثالث المتوسط 2019 .. تحميل نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 بنين وبنات

صدرت عبر موقع وزارة التربية والعليم العراقية قائمة اسماء ونتائج طلاب التمهيدي للمرحلة المتوسطة للعام 2019 مباشرة ، من خلال كشف الدرجات والاسماء لجميع طلاب وطالبات المتقدمين لاختبارات الثالث المتوسط .

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم اصار نتائج محافظة الرصافة الاولى والثانية للعام 2019 لجميع الطلاب والطالبات التمهيدي الثالث المتوسط على أن يتم اصدار باقي النتائج خلال الساعات القليلة القادمة .

نتائج الرصافة الاولى 2019 من خلال الرابط التالي .

نتائج الرصافة الثانية 2019 من خلال الرابط التالي .

رابط نتائج الابتدائية تمهيدي 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .