تراند اليوم : رابط دعم الخبز في الاردن 2019 بالاسم ورقم الهوية "www.da3mak.jo"

رابط دعم الخبز في الاردن 2019 بالاسم ورقم الهوية "www.da3mak.jo" ، نقدم لكم رابط مباشر لفحص دعم الخبز في الاردن للعام 2019 من خلال الموقع الرسمي لجميع الراغبين بتسجيل في دعم الخبز للعام الجديد .

حيث يبحث الكثير من الاردنين عن رابط المباشر للتسجل في دعم الخبز للعام 2019 ، والذي من المقرر أن يبدأ خلال ايام قليلة ، والتي أعلنت عنه الحكومة الاردنية رسميا ، حيث نزودكم برابط المباشر للتسجل في دعم الخبز للعام 2019 الكلترونيا عبر الانترنت لجميع الراغبين بالتسجيل في دعم الخبز 2019 في الاردن.

قال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أنه سيتم البدء باستقبال طلبات دعم الخبز الكترونياً، اعتبارا يوم الاربعاء المقبل الموافق 20 شباط .

وأوضح الطراونة بأن جميع الأردنيين يحق لهم تقديم الطلبات ما عدا الفئات المستثناة وهي: موظفو القطاع الحكومي والأمني، والمتقاعدون المدنيون، والعسكريون، ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، الذين سيحصلون على الدعم بشكل مباشر من خلال رواتبهم.

وبين الطراونة أن الدائرة تجري حاليا كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لبدء استقبال طلبات دعم الخبز الكترونيا، وسيكون النظام مهيأ يوم الاربعاء لاستقبال كافة الطلبات، مشيرا أن تقديم الطلبات يجب أن يكون بواسطة الرقم المدني من دفتر العائلة.

وكان مجلس الوزراء قد قررالاسبوع الماضي الموافقة على صرف الدعم النقدي المباشر( دعم الخبز ) لعام 2019 لمستحقيه خلال العام الحالي وبنفس قيم الدعم التي تم اعتمادها لسنة 2018 . حيث سيتم صرف الدعم لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية بواقع 33 دينارا للفرد ، في حين تبلغ قيمة الدعم لبلقي المستحقين 27 دينارا للفرد .

يذكر أن مجلس الوزراء قرر بداية 2018، صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنوياً، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني.

وحررت الحكومة بحسب الدستور أسعار الخبز في شهر كانون الثاني 2018، حيث حُدد سعره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير، و40 قرشا للخبز العربي الصغير.

رابط دعم الخبز :-

موقع " دعمك " على الانترنت الذي يتيح للأسر الاردنية والافراد تعبئة طلب الاستفادة من الدعم النقدي.

ويمكن للمواطنين من ارباب الاسر والافراد استخدام هذا الموقع لتعبئة النموذج بشكل يسير وواضح ، مع التنويه ان دقة المعلومات الواردة في هذا النموذج شرط اساسي لاستحقاق الدعم ومن الضروري القيام بتدوين المعلومات المطلوبة بشكل واضح ودقيق.

رابط التسجيل دعم الخبرز 2019 من خلال الرابط التالي .

وقد تم تطوير موقع يمكن الوصول له من خلال الرابط التالي: www.da3mak.jo . حيث كانت الحكومة قد اعلنت في خطاب الموازنة عن التوجه لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والافراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة.

ولما كانت المعلومات المالية متوفرة عن موظفي ومتقاعدي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، فلا داعي لهذه الفئات لان تقوم بتعبئة النموذج على الموقع الالكتروني المخصص لذلك.