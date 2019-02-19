تراند اليوم : نتائج الخارجيون 2019 السادس الاعدادي ( العلمي و الادبي ) لجميع المحافظات العراق ... حمل الآن نتائج...

حمل نتائج الخارجيون للصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 ، والسادس الاعدادي علمي وادبي 2019 تمهيدي حسب الاسم وكشف الدرجات لجميع طلاب وطالبات السادس في العراق .

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات الخارجيون 2019 لجميع طلاب وطالبات الذين تقدموا لاختبارات الامتحانات التمهيدية ، وجائت النتائج كالتالي :-

نتائج الخارجي الابتدائي الدور التمهيدي 2018 - 2019 بنات وبنين من خلال الرابط التالي .

نتائج الخارجيون 2019 السادس الاعدادي ( العلمي ) الكرخ الثالثة من خلال الرابط التالي .

نتائج الخارجيون 2019 السادس الاعدادي ( أدبي) الكرخ الثالثة من خلال الرابط التالي .

نتائج الخارجيون 2019 السادس الاعدادي ( أدبي) الرصافة الاولى من خلال الرابط التالي .