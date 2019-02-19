مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر 19-02-2019 دوري ابطال اوروبا

برشلونة وليون بث مباشر , دوري ابطال اوروبا 2018-2019 دور ثمن النهائي مباراة ميسي مرحلة الذهاب , في مباراة هامة اليوم من دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا سنكون علي موعد مع مباراة برشلونة وليون مباشر في مباراة ستقام علي ملعب الاخير ملعب بارك اولمبيك ليون الذي سيمتلا عن اخره لمساندة الفريق الفرنسي امام الخصم الكبير اليوم, مقابلة برشلونة وليون اليوم.

البارسا وليون قد تواجها من قبل في دوري ابطال اوروبا في 6 مناسبات كانت احداهما في دور ال16 من نسخة 2009 التي توج فيها برشلونة ونجح في تجاوز ليون حينها بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين ليعبر وليواصل طريقه نحو اللقب , وخلال باقي المواجهات لم ينجح ليون في الفوز علي برشلونة في اي مواجهة حيث كان الفوز دائما حليف الفريق الكتالوني امام الفريق الفرنسي العنيد الذي دائما ما يسبب مشاكل للفرق الكبري في البطولة.

ليون الفرنسي قد نجح في الوصول لذلك الدور بعد ان احتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في المجموعة بل ونجح ان يتفادي الهزيمة من السيتي في المجموعة حيث تعادل في مواجهة وفاز في ملعب الاتحاد في المقابل فريق برشلونة قد عبر بكل جدارة لذلك الدور بعد ان احتل صدراة مجموعته الصعبة التي ضمت كلا من انتر ميلان وتوتنهام وايندهوفن ونجح برشلونة في العبور دون الهزيمة في اي مباراة لذلك الدور الحاسم.