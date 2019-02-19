بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت Yalla Shoot الاسطورة نقل يوتيوب| ماتش ليفربول...

نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت يوتيوب كورة لايف ستار اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، وذلك ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على ملعب أنفيلد معقل الريدز الذي يتسع إلى حوالي 54 ألف متفرج من المدرجات، لقاء مرتقب بين الفريقين على أرضية الميدان، حيث يسعى الفريق الألماني في العودة إلى بلاده بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بإليانز أرينا، فيما يأمل ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح في تحقيق فوز بفارق هدفين أو أكثر قبل مواجهة الإياب التي من المتوقع أن تكون في منتهى الصعوبة، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة ليفربول أمام البايرن ميونخ الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث مميزة تناسب كافة عاشقي الساحرة المستديرة في الوطن العربي.مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ مباشر اليوم 19-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وبإمكان متابعي كرة القدم وعاشقيها مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول مباشرة الاسطورة كورة ستار لايف من خلال قناة beIN SPORTS HD 2 بالتعليق العربي، حيث سيكون حفيظ دراجي على الصوتية الأولى، علي محمد علي عبر الصوتية الثانية، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع مباراة ليفربول اليوم اونلاين بدوري الابطال الاوروبي.

يلا شوت ليفربول ضد بايرن ميونخ

قبل انطلاق مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر أون لاين، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، حيث سيكون حكم الساحة هو الإيطالي جاينلوكا روكي، فيما سيعاونه كلاً من فيليبو ميلى وماتيو باسيري، أما الحكم الرابع فسيكون باولو فاليري.

رابط مشاهدة ليفربول وبايرن ميونخ أون لاين

البث المباشر لمباراة ليفربول الانجليزي وبايرن ميونخ الألماني كورة لايف يلا شوت الأسطورة، سوف نقوم بوضع لينك سريع للبث الحي بالتعليق العربي وبجودة عالية اتش دي ليتمكن الجميع من مشاهدة المواجهة المُشوقة.

وسيفتقد ليفربول في تلك المواجهة جهود المدافع الهولندي المتألق فيرجل فان دايك بعد حصوله على إنذارين في دور المجموعات، أما فريق بايرن ميونخ سيغيب عنه كلاً من توماس مولر للإيقاف، وأريين روبن بداعي الإصابة.