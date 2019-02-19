شاهد الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا دور الـ16|  مباراة ليفربول وبايرن...

نقدم اليكم مباريات دوري أبطال أوروبا دور الـ16 على beIN SPORTS UEFA Champions League ،مواعيد مباريات ثمن نهائى دوري ابطال اوروبا حيث أقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا بمشاركة 16 فريق متأهل من دور المجموعات يوم الإثنين 17/12/2018، وقد أسفرت القرع بفوز 16 فريق اوربي من بين الفرق المتأهلة من دور المجموعات من أصل ثماني مجموعات، مشاهدة البث المباشر لمباريات دور ثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة واكتملت عقدة الفرق المتأهلة وفى انتظار بدء مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا كورة لايف ، ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 2018 بث مباشر.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2018/2019

تبدأ مباريات ذهاب دور ال16 من دورى ابطال اوروبا يوم الثلاثاء الموافق الثلاثاء 12 فبراير 2019 وحتى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حسب الاوقات فى الجدول التالى بتوقيت السعودية

الثلاثاء 19 فبراير 2019 التوقيت المباراة الملعب القناة الناقلة 23:00 ليفربول vs بايرن ميونيخ آنفيلد beIN SPORTS HD 2 23:00 ليون vs برشلونة بارك أولمبيك ليون beIN SPORTS HD 1 الأربعاء 20 فبراير 2019 23:00 شالكه 04 vs مانشستر سيتي فيلتينس ارينا beIN SPORTS HD 2 23:00 أتلتيكو مدريد vs يوفنتوس ملعب واندا ميتروبوليتانو beIN SPORTS HD 1

مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ مباشر اليوم

تقام مباراة ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19/2/2019، ويستضيف فريق ليفربول منافسه بايرن ميونيخ على ملعب آنفيلد، ويأمل الليفر فى تحقيق فوز كبير باللقاء، بينما يطمح البايرن فى خطف انتصار مثير باللقاء المرتقب.

تقام مباراة ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 19/2/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بالتوقيت الدولي للسعودية،وفى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الدولي. كاس دوري ابطال اوروبا

مباراة برشلونة وليون

تقام مباراة ذهاب دور ال16 فى دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19/2/2019، ويستضيف فريق أولمبيك ليون الفرنسي منافسة برشلونة على ملعب جروباما أرينا، ويسعى ليون لخطف فوز كبير وضمان التأهل، بينما يطمح برشلونة لتحقيق فوز خارج ملعبه ووضع قدما أولى للتأهل.

تقام مباراة ليون وبرشلونة فى ذهاب دور ال16 بدورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19/2/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى تمام. الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة السعودية، وفى الثامنة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباريات دوري ابطال اوروبا في ذهاب دور الـ16

اسم القناة القمر الصناعي التردد İdman Azərbaycan AzerSpace 1 46.0°E 11175 H idman يوتلسات 3 w 11492 عمودي Varzish Sport HD ياه سات 11938 أفقي sport tv 2 هيسباسات 12169 أفقي Eleven Sports 1 HD هوتبيرد 11488 أفقي

اسم القناة القمر الصناعي التردد تردد قناة دهوك HD NSS 57 E 11188 تردد قناة أرينا سبورت Eutelast 11512 تردد قناة إدمان azerspace 46 e 11196 تردد قناة ZDF HD هوت بيرد 11054 تردد قناة ZDF HD أسترا 11953

UEFA Champions League

دوري أبطال أوروبا كورة ستار المجموعة الأولى تأهل منها فريقي بروسيا دورتموند في الصدارة وأتلتيكو مدريد وصيف، والمجموعة الثانية شهدت تأهل برشلونة متصدر وتوتنهام في المرتبة الثانية، وفى ثالث المجموعات تأهل فريق باريس سان جيرمان وليفربول على مركزي الأول والثاني بالتوالي، والمجموعة الرابعة تصدر بورتو وحل فريق شالكة خلفه.

مباريات دوري الابطال 2019

دوري أبطال أوروبا كورة اون لاين والمجموعة الخامسة تأهل منها فريق بايرن ميونيخ في الصدارة وأياكس أمستردام خلفه وصيفا، وفى المجموعة السادسة تصدر مانشيستر سيتى ولحقه فريق ليون في الوصافة، وبالمجموعة السابعة تأهل ريال مدريد في صدارة المجموعة وحل فريق روما بالمركز الثاني، وفى المجموعة الثامنة حصد فريق يوفينتوس صدارة المجموعة وتأهل فريق مانشستر يونايتد وصيف. قرعة دوري ابطال اوروبا

والجدير بالذكر أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجنيب المتأهلين من الفرق التي صاحبتهم في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور ال16 .

اقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا بين سبورت تقام قرعة دور ال16 بدوري أبطال أوروبا بمشاركة 16 فريق من ممثلي الأندية

دوري ابطال اوروبا 2019

مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، 13، 19 و20 فبراير/شباط 2019.