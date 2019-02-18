تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 - 2019 .. نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019

نتائج الثالث متوسط 2018 تنزيل وتحميل برابط مباشر نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 ، نتائج الثالث متوسط 2018 - 2019 ، تحميل نتائج الثالث متوسط 2019 التمهيدي الدور الاول، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج الثالث متوسط 2019 لطلاب الدور الأول خلال فترة زمنية لا تتجاوز الاسبوع من رفعها عبر المواقع الالكترونية حيث الالاف من طلابنا الاعزاء مستعدين للاستعلام عن نتيجة الدور الاول خلال الايام المقبلة في جميع المحافظات العراقية بعد انتهاء رفع النتائج خلال الفترة الماضية وسيتم الحصول علي نتائج الطلاب فور الانتهاء من اعمال التصحيح التي تستمر حتي ذاك الوقت ان شاء الله، وسوف نقوم بنشر المواقع الرسمية والموقع المعروف بالنتائج هو موقع السومرية نيوز نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الاول.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 العراق

ننتظر معا خلال الفترة الحالية نتائج الثالث متوسط 2019 حيث تنطلق غدا امتحانات السادس الاعدادي للدور الاول ولذلك تحاول وزارة التربية العراقية في نشر نتائج امتحانات طلاب المتوسط خلال ايام .

هناك الاف المعلمين يقومون علي عمليات التصحيح والرصد والتدقيق واستكملت اعمالها فور الانتهاء من المدة المحددة لاجازة عيد الفطر لتطمئن الطلاب المنتظرؤين نتائجهم في اقرب وقت لها .

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كما وقد شاركت حوالي 450 الف طالب وطالبة في اختبار الصف الثالث متوسط باكثر من الفي لجنة بمختلف مراكز التربية بالمحافظات العراقية واشرفت وزارة التربية العراقية لسير الامتحانات في امان وهدوء دون التاثير علي مستوي الطلاب اثناء الاجابة علي تلك الاختبارات المقررة ولم تتلقي الوزارة شكاوي حول صعوبات المواد التي جاءت في مستوي الطالب البسيط

نتائج الدور الاول 2019 الثالث المتوسط العراق موقع ناجح

يترقب الطلاب خلال الايام القادمة القليلة نتائج الدور الاول للصف الثالث متوسط 2019 وذلك من خلال البوابة التعليمية الاولي بالعراق موقع ناجح حيث انه سيقوم برفع كافة نتائج الثالث متوسط بعموم المحافظات من البصرة .. الرصافة .. كربلاء .. كركوك .. واسط .. بابل .. صلاح الدين .. السليمانية .. النجف .. الكرخ الاولي .. الكرخ الثاني .. المثني .. ميسان .. ذي قار .. ديالي .. الثالثة

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2019

نقدم لكم روابط الاستعلام عن النتائج الثالث متوسط 2019 للدور الاول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية والذي سنضعه لكم اسفل الخبر والتي تنتهي من رفعها بالمحافظات اول باول حيث يترقب الشارع العراقي نتائج الطلاب بفارغ الصبر وعلي احر من الجمر للاطلاع باسرع وقت لاكمال فرحتهم بالعيد والنجاح السعيد ونتابعها لكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا الالكتروني مجلتي للتعرف علي اجدد الاخبار الصادرة رسميا من وزارة التربية والتعليمنرصد لكم متابعة حية ودقيقة حول نتائج الامتحانات من خلال موقع مجلتي حيث اوشكت وزارة التريبة العراقية علي رفع نتائج الثالث متوسط 2019 والتي ستكون خلال ايام ويمكنكم الحصول على النتائج من خلال الضغط هنا للدخول المباشر للموقع .