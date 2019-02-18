نتيجة قرعة الحج 2019 الاردن .. موعد إعلان نتائج واسماء الفائزين كشوفات pdf دائرة الحج والعمرة وزارة...

تعرف على نتيجة قرعة الحج بالأردن 2019، حيث انتهى أكثر من 28 ألف مواطن من التسجيل الإلكتروني الأولي لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك بحسب ما صرح به حسام الحياري، الناطق الرسمي بإسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية بالأردن، ويترقب موعد إعلان نتائج قرعة الحج الاردنية خلال أيام.

وبدأ التسجيل الإلكتروني للحج في الأردن منذ أسابيع، وانتهت عملية التسجيل الإلكتروني دون أي إشكالات، ولم ترد أية شكاوى من جانب المواطنين خلال فترة فتح التسجيل والتي انتهت يوم الأحد 17 فبراير في الساعة العاشرة مساءاً.

نتيجة قرعة الحج الاردن

نتيجة قرعة الحج الاردن

سنوفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالأردن بالاسم من خلال كشوفات pdf فور صدورها رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وسيتم نشر اسماء الفائزين في قرعة الحج بالأردن، بعد أن تقوم دائرة الحج والعمرة بفرز اسماءالمسجلين واختيار المقبولين بموجبنظام شئؤون الحج والعمرة 2019 حال إقراره، والذي ينص على اختيارحجاج المملكة الأردنية ممن لم يحجوا سابقاً، وسجلواتسجيلا أولياً وفقاً لمعيار الأكبر عمراً.

وسنتابع معكم خلال الأيام المقبلة، اخر اخبار ظهور نتائج حج القرعة في الأردن بعد نهاية أعمال الفوز واختيار المقبولين.