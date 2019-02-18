تراند اليوم : بث مباشر مباراة الريال مدريد Vs جيرونا الاحد 17-2-2019 الاسطورة لبث المباريات real madrid vs girona...

بث مباشر مباراة الريال مدريد Vs جيرونا الاحد 17-2-2019 الاسطورة لبث المباريات real madrid vs girona || بث مباشر ريال مدريد الاسطورة || بث مباشر مباريات اليوم يوتيوب .

تابع البث المباشر لمبارة ريال مدريد و جيرونا، ضمن مباريات الدوري الاسباني (الأسبوع 24)، اليوم الأحد 17-2-2019 على قناة بي ان سبورت 3 ، والمقامة على أرض ملعب سانتياجو برنابيو ، بتعليق المعلق الرياضي أحمد الطيب .

موعد المباراة :

2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:00 مساءاً بتوقيت مصر .

1:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

1:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

1:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

1:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:00 مساءاً بتوقيت العراق .

1:00 مساءاً بتوقيت السودان .

2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:00 ظهراً بتوقيت تونس .

12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

2:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:00 مساءاً بتوقيت قطر.

11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .