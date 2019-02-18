تراند اليوم : بث مباشر مباراة الريال مدريد Vs جيرونا الاحد 17-2-2019 الاسطورة لبث المباريات real madrid vs girona...

بث مباشر مباراة الريال مدريد Vs جيرونا الاحد 17-2-2019 الاسطورة لبث المباريات real madrid vs girona || بث مباشر ريال مدريد الاسطورة || بث مباشر مباريات اليوم يوتيوب .
تابع البث المباشر لمبارة ريال مدريد و جيرونا، ضمن مباريات الدوري الاسباني (الأسبوع 24)، اليوم الأحد 17-2-2019 على قناة بي ان سبورت 3 ، والمقامة على أرض ملعب سانتياجو برنابيو ، بتعليق المعلق الرياضي أحمد الطيب .
موعد المباراة :
2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
1:00 مساءاً بتوقيت مصر .
1:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
1:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
1:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
1:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
2:00 مساءاً بتوقيت العراق .
1:00 مساءاً بتوقيت السودان .
2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
12:00 ظهراً بتوقيت تونس .
12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .
12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .
3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
2:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
2:00 مساءاً بتوقيت قطر.
11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.
2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .