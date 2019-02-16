هنا- نتائج القبول الموحد حسب الاسم 16-2-2019″الدورة الشتوية” >> رابط وحدة تنسيق القبول الموحد

ترقب شديد من قبل طلاب التوجيهي في الاردن وهم يترقبون لحظة الكشف الرسمي عن نتائج قبولات 2019 الدورة الشتوية للجامعات الاردنية ، والتي تظهر رسميا اليوم السبت عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد عبر الانترنت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاردنية .

حيث تقوم وزارة التربية التعليم العالي في الاردن بالتعاون مع وحدة القبول الموحد بنشر نتائج القبول الموحد لطلاب الدورة الشتوية من العام 2019 ، اليوم السبت لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الموحد في الاردن .

خلال ينعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية بحضور السيد وزير التربية والتعليم وليد المعاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الأردنية.

يذكر أن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني، أكد خلال تغريدة له عبر تويتر ، أن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 ستعلن اليوم السبت ، حيث تم قبول جميع طلاب وطالبات المتقدمين للقبول الموحد .

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هذا وبامكانكم استخراج نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 من خلال الرابط التالي .

والجدير بالذكر قد بدأت عمليات تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة الشتوية 2019 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 / 2 / 2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13 / 2 / 2019.