تراند اليوم : (PDF) اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2019 - 2018 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - العراق...

ننشر لكم زوارنا الكرام في العراق اسماء جميع المشمولين في الوجبة الرابعة للاعانة الاجتماعية للعام 2018 - 2019 والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، بالاضافة لموعد اصدار اسماء المشمولين في الوجبة الخمسة للعاطلين عن العمل في الرعاية الاجتماعية في العراق .

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اطلاق اسماء الوجبة الجديدة "الخامسة" من الاسرالمتقدمة للشمول براتب الاعانة الاجتماعية ممن تقدموا للشمول عبر النافذة الالكترونية .

حيث من المتوقع أن يبلغ عدد هذه الأسر ما يقارب 140 ألف أسرة، ومن الجدير بالذكر ما صرح به الوزير عن إطلاق الوجبة الخامسة قريبا، وقد جاء ذلك بعد تجاوز الظروف الصعبة التي صاحبت مراحل الشمول منذ العام 2016 الماضي، وأشاد الوزير بجهود العاملين بهيئة الحماية، وشكر لهم جهودهم، وأضاف الوزير أن مجموع الأسر المستفيدة من راتب الإعانة قد تجاوز مليون و350 ألف أسرة عراقية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2019 من خلال الرابط التالي .

رابط اسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2018 من خلال الرابط التالي .