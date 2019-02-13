“بالمجان” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي عبر كافة الأقمار...

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الاربعاء 13 فبراير، حيث يستضيف الفريق المصري شقيقه الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالجولة الثانية، ويحاول الزمالك تحقيق الفوز الأول له بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد خسارته برباعية في اللقاء السابق.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي مجاناً ومباشرة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

سيتولى التعليق على مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية على قناة بي إن سبورت، المعلق المصري الشهيرأحمد الطيب.

ومن خلال تلك المواجهة يسعى الفريق الأبيض إلى الانتصار وعودة الثقة على المستوى القاري بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من فريف جورماهيا الكيني بأربعة اهداف لهدفين.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث يقع معه كلاً من بترو أتلتيكو الأنجولي وجورماهيا الكيني بجانب الفريق الجزائري الذي يلتقيه اليوم.