مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد نصر حسين...

ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري بث مباشر أونلاين في ثاني مواجهات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره الجزائري لايف على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.الزمالك ضد نصر حسين داي مباشر يلا شوت

الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

ينطلق موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري أحمد الطيب.

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بعد مرور جولة واحدة من كأس الكونفيدرالية، يحتل جورماهيا الكيني صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بعد تغلبه على الزمالك في المباراة الأولى، فيما يأتي خلفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بنفس الرصيد من النقاط، ثم نصر حسين داي والزمالك بالمركز الثالث والرابع على الترتيب بلا أي نقاط.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم

قبل مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين الجزائري، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم: جنش – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – فرجاني ساسي – طارق حامد – كهربا – اوباما – ابراهيم حسن – خالد بو طيب.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بث مباشر، حيث سيكون حكم الساحة هو الغاني دانيال لارييا، فيما سيعاونه كلاً من ابيل بابا وسوريو فاتسوان، أما الحكم الرابع فسيكون النيجيري ساليسيو بشير.