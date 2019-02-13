رسائل عيد الحب 2019 |أحلى كلمات الحب لمشاركتها على فيس بوك وتويتر والواتس اب للمتزوجين والعشاق

عيد الحب، يوم الحب، الفالاتين، valentine’s day، عيد العشاق، كلها أسماء مختلفة لنفس اليوم الذي ينتظره المحبين في جميع أنحاء العالم وهو يوم 14 فبراير، وسُمي عيد الحب أو الـ valentine’s day بهذا الاسم نسبة إلى القسيس فالنتين وهو قسيس من قساوسة مدينة روما كان شديد الإيمان بالديانة المسيحية ومات وهو ومضطهد من الإمبراطور الروماني في ذلك الوقت.

رسائل عيد الحب

الحب هو شعور جميل، يحتاجه الناس جميعًا كي يستطيعوا مواجهة الحياة واستمرار العيش فيها، فالحب هو الإكسير السحري الذي يمنح الإنسان القوة والعزيمة على تخطي الصعاب ويشجعه كي يحقق المستحيل، ولهذا يحتفل الناس بعيد الحب يوم الرابع عشر من فبراير من كل عام، حتى يستطيعوا التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه أحبائهم، فيقومون بتبادل الهدايا والبطاقات الرومانسية وكذلك رسائل الحب الجميلة الممهورة بكلمات تقطر حب ورومانسية وأحاسيس فياضة ومشاعر جياشة.

موعد عيد الحب 2019

عيد الحب يصادف هذا العام يوم الخميس المقبل 14 فبراير 2019، وقبل عيد الحب بأيام قليلة يزداد البحث عن رسائل الحب والعشق والغرام على محركات البحث الإلكترونية الشهيرة مثل جوجل وغيرها، فكل شخص يود أن يهدي حبيبه رسالة رومانسية في عيد الحب حتى تظل ذكرا ىسعيدة يتذكرونها في كل الأوقات، وقد قمنا بجمع الكثير من رسائل الحب والغرام هنا في هذا المقال حتى نسهل عملية البحث على قراءنا الأعزاء ونمنحهم حرية الاختيار من بين العديد من الرسائل الرومانسية المختلفة، لكي يستطيعوا إرسالها إلى أحبائهم عبر الموبايل والفيس بوك والواتس آب كذلك، نرجو أن تحوز على إعجابكم، وكل عيد حب وانتم سعداء.

أروع رسائل حب للمتزوجين والعشاق

نفسي أقولك بحبك وبموت فيك.. بس خايف أتسرع ويكون اللي جوه قلبي أكثر من كلمة بحبك وبموت فيك.

بكت السماء الصافية الزرقاء.. فسقطت منها دمعتان.. فأنبتت الأرض وردتان.. بسمتك وطيبة قلبك.

مكان القمر لقيتك.. وجوه قلبي خبيتك.. ملكت قلبي بروحك.. حبيب قلبي سميتك.

أرسلك همسة حب تغنيلك.. لهفة قلبي تناديلك.. دمعة حزن تشكيللك.

أهدى لك وردة ياسمين.. لونها لون قلبك تصبح عليك.. وتقول أتمنى تسمع صوت قلبي. أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك وإذا ما شفتك بعيني غلا قلبي نطق وينك.

أحبك محبه تعجز الوصف والتعبير وأشوفك على كل البشر سيد البيت يا عمري.

أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك والناس تحسب مشيك دق قلبي أنتبه أقراها بدون صوت ولهان عليك موت.

إعراب الورد فاعل العجايب يرفع المتاعب ويهدى لأغلى الحبايب مساء الورد.

أرسلت هذه الرسالة بدون ما حدد رقم بس وصيتها تروح أغلى بشر.

باقة متنوعة من رسائل عيد الحب 2019

“لو أن الحب كلمات تتكتب.. لأنتهت أقلامي من زمان.. ولكن الحب أرواح.. فهل يكفيك روحي يا عمري”.

” كل شيء في الدنيا ممكن ينتهى حياتي، عمري، رسايلي إلا حبك عمره ما ينتهي”.

“نفسي أصورك يا حبيبي مع الشمس وقت الشروق.. يمكن أكون أول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبي.

لو جمعت أيام عمري من فرح.. ما تساوي لحظة من وقتي معك.

اللهم إني أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك.. فإجمعني وإياه في الجنة يا رب العالمين.

رسائل عيد حب عبر الموبايل

تعلن خطوط قلبي عن إقلاع رحلة حبي.. الرجاء من مطار قلبك الإذن لها بالهبوط.

ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها.. تصبحي على خير يا أحلى وأعذب وأرق مخلوق. على ذوقي إخترتلك إسم.. أول حرف (ر) ثاني حرف (و) ثالث حرف (ح) رابع حرف (ي).

ساعة يختفي صوتك أعيش بعالم النسيان.. أنقطع عني الصوت ما أقدر على الحرمان.

يا ريتني كنت الشمس عشان أطل عليك.. ويا ريتني كنت القمر علشان أشوف عينيك.. بس للأسف أنا بشر مقدرش غير أني أشتاق اليك.

تسأل يا حبيبي بحبك قد إيه.. ده حبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه.. بالشمس والقمر، بالنجمة والسهر، بالبحر والشجر.. ده حلم أنا عايشه فيه.

فيديو لأجمل رسالة حب

تشكيلة رسائل حب رومانسية للعشاق والمخطوبين