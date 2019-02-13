نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 13-2-2019 في البنوك محدث على مدار الساعة، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 13-2-2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.62 جنيه إلى 17.72 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 17.55 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.65 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 يومين بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 أسبوع واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.67 14 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 يوم واحد البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 5 أيام المصرف المتحد 17.57 17.67 9 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 6 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 3 أيام كريدى أجريكول 17.57 17.67 5 أيام بنك قناة السويس 17.57 17.67 15 ساعة بنك البركة 17.57 17.67 5 أيام بنك عودة 17.57 17.67 15 ساعة بنك المشرق 17.56 17.66 6 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 يومين المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 7 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 3 أيام بنك الإسكندرية 17.55 17.65 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك بلوم 17.55 17.65 6 أيام بنك مصر 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.55 17.65 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 14 ساعة البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 9 ساعات

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

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ثبات تام في سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-2-2019 في معظم البنوك مع تغير طفيف في بعض البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران التنمية 17.58 للشراء، وسجل سعر البيع 17.68 جنيه، بينما سجل السعر في البنك الأهلي المصري للشراء 17.55، و17.65 بيع، ويتأثر بسعر الدولار الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر، تابعوا معنا سعر صرف الدولار في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة فور تغير الأسعار.

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نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.