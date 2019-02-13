مسجات عيد الحب 2019: أحلى رسائل بمناسبة الفلانتين وصور وخلفيات Happy Valentine’s Day

مسجات عيد الحب، يبحث الالاف الأشخاص على مستوى العالم عن رسائل بمناسبة عيد الحب 2019، وذلك من أجل ارسالها إلى من يحبون، ففي مثل هذا الوقت من كل عام يزداد البحث عن رسائل جميلة بمناسبة الفلانتين، لذا فاليوم من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم أحلى رسائل Happy Valentine وكذلك باقة رائعة من الصور والخلفيات.

مسجات عيد الحب 2019

وهناك عدد من الدول على مستوى العالم يحتفلون بعيد الحب حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال رسائل عيد الحب، وكذلك ارسال بطاقات تهنئة بالفلانتين لبعضهم البعض، كذلك فأن الأحبة يتبادلون الورود الحمراء والهدايا القيمة كدليل على المشاعر التي يكنها كلا منهم لأخر.

موعد عيد الحب 2019

كعادة كل عام فأن موعد عيد الحب Valentine’s Day يكون يوم 14 من شهر فبراير، حيث أن عيد الحب سيوافق يوم الخميس 14/2/2019، ولذا نجد أن هناك عدد من المحلات طرحت عدد من الهدايا الخاصة بتلك المناسبة والممثلة في”الدباديب والورود”.

رسائل عيد الحب 2019

والآن نقدم لكم باقة رسائل جميلة بمناسبة عيد الحب 2019، وكذلك مسجات رومانسية بمناسبة الفلانتين حتى تختاروا منها ما يناسب ذوقكم:

يا هادى فى رقتك ..

وتقيل وكبير فى كلمتك ..

وجامك فى مشيتك ..

واحشنى يا عسل [ حضرتك ] .. بكت السماء الصافية الزرقاء ..

فسقطت منها دمعتان ..

فأنبتت الأرض وردتان ..

بسمتك وطيبه قلبك ! مكان القمر لقيتك ..

وجوه قلبى خبيتك ..

ملكت قلبى بروحك ..

حبيب قلبى سميتك .. أرسلك همسة حب تغنيلك ..

لهفة قلبى تناديلك ..

دمعة حزن تشكيلك ..

أحلى بوسة على خدك أهديلك أهدى ليك وردة ياسمين ..

لونها لون قلبك تصبح عليك ..

وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى .. لو أن الحب كلمات تتكتب ..

لانتهت اقلامى من زمان ..

ولكن الحب ارواح ..

فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟! كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى [ حياتى ، عمرى ، رسايلى ] ..

إلا حبك عمره ما [ ينتهى ] .. نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق ..

علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى .. لو جمعت أيام عمري من فرح ..

ما تساوى لحظة من وقتى معك .. اللهم إنى أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك ..

فإجمعنى وإياه فى الجنة يارب العالمين .. تعلن خطوط قلبى عن إقلاع رحلة حبى ..

الرجاء من مطار قلبك الإذن لها بالهبوط .. ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها ..

تصبحى على خير يا أحلى وأعذب وأرق مخلوق .. على ذوقى إخترتلك إسم ..

أول حرف (ر) ، ثانى حرف (و) ، ثالث حرف (ح) ، رابع حرف (ى) .. [ روحى ] <3 ساعة يختفى صوتك أعيش بعالم النسيان ..

لا تقطع عنى الصوت ما أقدر على الحرمان .. يا ريتنى كنت الشمس عشان اطل عليك ..

ويا ريتنى كنت القمر علشان اشوف عينيك ..

بس للأسف انا بشر مقدرش غير انى اشتاق اليك .. تسأل يا حبيبى بحبك قد إيه ؟

ده حبك يا حبيبى بالعالم واللى فيه ..

بالشمس والقمر ، بالنجمة والسهر ، بالبحر والشجر ..

ده حلم أنا عايشه بيه ..

خلفيات وصور Happy Valentine’s Day

والآن مع مجموعة جميلة من خلفيات بمناسبة عيد الحب 2019، وكذلك صور Happy Valentine’s Day لتقوموا بارسالها إلى أحبابكم عبر الفيس بوك أو واتس اب:

وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الحب 2019.