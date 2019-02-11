مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت حصري Ahly ماتش الأهلي ضد سيمبا التنزاني| دوري ابطال...

ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر أونلاين في رابع مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي التنزاني نظيره الأهلي المصري لايف على الملعب الوطني المتواجد بالعاصمة التنزانية دار السلام، مساء اليوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مباشر يلا شوت

الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر

ينطلق موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 2، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق علي محمد علي، ويحاول فريق سيمبا التنزاني الثأر من المارد الأحمر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منه في المباراة الماضية بخمسة أهداف دون رد، ولكنه يعلم صعوبة اللقاء خاصة وإنه يلاقي نادي القرن الإفريقي.

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بعد مرور ثلاث جولات، يأتي الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برصيد سبع نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني بأربعة نقاط، أما سيمبا منافس الأهلي اليوم فقد جمع 3 نقاط من فوز وحيد، ويقبع شبيبة الساورة الجزائري بالمركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم

قبل مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: علي معلول وأيمن اشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، خط الوسط: كريم نيدفيد وعمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

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أكد محمد حسين مدافع سيمبا على قدرة فريقه في الانتصار على الأهلي على الرغم من اعترافه بصعوبة أن يحدث ذلك في ظل جودة اللاعبين التي يتمتع بها الفريق القاهري، ولكنهم لن يكون لديهم بديل سوى حصد الثلاث نقاط لاستكمال المشوار الأفريقي.