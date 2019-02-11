تراند اليوم : سبب وفاة الصحفية ايمان شيبان

انتقلت الى رحمة الله تعالى الصحفية ايمان شيبان البالغة من العمر 27 سنة، كما توفي في الحادث زوجها خلال فهيم 31 سنة، ساجي صبرينة 21 سنة، وبرهوجة عبلة شهرزاد 25 سنة .

وفي تفاصيل الخبر ، فقد أكدت المصادر الأمنية اندلع حريق في شقة بحي عبد الرحمان ميرة ببولوغين بالجزائر العاصمة، منتصف ليل أول أمس.

وأوضح الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام للحماية المدنية بولاية الجزائر أنه سجل بين ليلة الجمعة والسبت في حدود الساعة 00 و30 دقيقة حادث وفاة 4 أشخاص، رجل و3 سيدات تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، اختناقا بغاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام بشقة بحي 80 مسكن “عبد الرحمن ميرة” ببولوغين، بحسب الاذاعة الوطنية.

وتم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد لمين دباغين” (مايو سابقا) .