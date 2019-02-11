“موعد شهر رمضان” 2019- 1440 فلكياً| تاريخ أول أيام رمضان القادم فى مصر و السعودية و الدول العربية

موعد شهر رمضان 2019 يهم كثير من المسلمين فى مصر و السعودية و عدد كبير من بلدان الدول العربية، الذين ينتظرون مجىء الشهر الكريم، و يشعرون بالنفحات الايمانية، وتكثر فيه العبادات و الشعائر الدينية، حيث يتجمع المسلمون كل ليلة فى رمضان لأداء صلاة التراويح فى كل المساجد، و سماع الخطب الدينية و الأدعية، و يتضاعف ثواب الصدقة و الذكر و قراءة القرآن.

موعد بداية أول أيام شهر رمضان المبارك 2019-1440

المعهد القومي للبحوث الفلكية، أعلن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2019 فى مصر ، من المنتظر أن يكون يوم الإثنين 6 مايو 2019، كما أكدت الحسابات الفلكية فى المملكة العربية السعودية، أن بداية الشهر الكريم سيوافق يوم الاثنين 6 مايو 2019. موعد اول ايام شهر رمضان لعام 2019

كما أكدت العديد من الدول العربية منها دولة الامارات العربية المتحدة الذى اكدت أن موعد بداية رمضان فلكياً هو الاثنين 5 يونيو.

إمساكية شهر رمضان 2019

ننشر لكم امساكية شهر رمضان لعام 1440-2019 امساكية شهر رمضان