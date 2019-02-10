تراند اليوم : شاهد :: (youtube) تسريب هيثم الحريري .. تسريب مكالمة جنسية للنائب هيثم الحريري || فضيحة النائب هيثم...

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بمقطع صوتي لمكالمة جنسية للنائب هيثم الحريري يتحدث مع فتاة .

المقطع الصوتي أثار ضجة اعلامية كبيرة في جمهورية مصر العربية ، حيث طالب الكثير من النشطاء بضرورة محاسبة النائب الحريري، واسقاط عضويته في مجلس النواب .

يذكر أن مجلس النواب المصري يدرس اسقاط العضوية عن النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، من خلال المخالفات التى ارتكبها بحق زملائه وإثارته للغلط حول عدد من القضايا ومحاولته الاعتداء علي نائبة عن محافظته نفسها لاختلاف معها في الرأي، ما استدعي تحويله للجنة القيم بمجلس النواب للحث أمره تمهيدًا لتوقيع عقوبة عليه تتراوح بين المنع من حضور الجلسات العامة وإسقاط العضوية في حال تكرار المخالفات.