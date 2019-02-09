الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 موقع www.tawjihi.jo برقم الجلوس..روابط الحصول...

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 فى خلال الساعات القادمة، يزداد من طلاب الثانوية العامة الأردن، حيث سيتم اليوم السبت 9 فبراير اعلان نتيجة توجيهي الأردن الدورة الشتوية، لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، و يستطيع الطلاب معرفة نتائج التوجيهي للدورة الشتوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن،و ذلك بالاسم ورقم الجلوس،و قد تقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، مؤتمرا صحفيا في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، سيتم من خلال اعلان تفاصيل نتائج امتحان شهادة التوجيهي الثانوية العامة الدورة الشتوية 2019.

رابط النتائج الأردنية الدورة الشتوية 2019

من خلال عرب نيوز ننشر روابط نتيجة التوجيهى الأردن الثانوية العامةنتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

فى غضون ساعات سيتم الاعلان عن نتائج التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 ، عبر رابط وزارة التربية و التعليم الأردنيةأو من هنا، و من خلال رابط عمان جو، و سيتم تفعيل جميع الروابط فى الساعات القليلة القادمة.