موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo | هنا رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الأردن جميع الفروع |...

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، نتابع وإياكم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن، والتي أوشطت على الظهور خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد حسب الموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث سادت حالة من الترقب خلال الأيام الماضية في انتظار إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2019 الدورة الشتوية، وخاصة أن الطلاب قد انتهوا من امتحانات الدورة الشتوية منذ فترة.نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن

نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس

تعد نتائج التوجيهي بالأردن 2019 من اهم نتائج المراحل الدراسية، والتي يهتم بها جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث تمثل مرحلة مفصلية في حياة الطالب، وتؤهله للمرحلة الجامعية، وقد بدأت امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية في الخامس من شهر يناير الماضي، وحتى يوم 19 يناير الماضي لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية.

وينتظر عدد كبير من الطلاب إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية، حيث بلغ عدد الطلاب بالثانوية العامة الأردنية لهذا العام نحو 73 ألف طالب وطالبة مقسمين على كافة الفروع العلمية المختلفة، وهي:

24758 للفرع العلمي

32524 للفرع الأدبي

4517 لفرع الإدارة المعلوماتية

259 للفرع الصحي

131 للفرع الشرعي

5226 للفرع الصناعي

1499 للفرع الزراعي

877 للفرع الفندقي

وينتظر الآن جميع الطلاب بكافة الأقسام لحظة الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس من خلال موقع نتائج التوجيهي وموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2019

رابط نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن

من المتوقع أن يشهد رابط موقع نتائج التوجيهي إقبالاً كثيفاً من الطلاب للتعرف على نتائج الثانوية العامة في الأردن 2019، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية صباح اليوم السبت الموافق 9-2-2019 حسب تصريحات الدكتور وليد المعالي وزير التربية والتعليم الأردني، والذي حدد اليوم السبت ليكون موعداً للإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 شتوي لكافة الطلاب.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية – نتائج التوجيهي

رابط موقع نتائج التوجيهي

ومن خلال متابعة المقال، سيتم توضيح لحظة الإعلان عن نتائج توجيهي الأردن 2019 بمجرد الإعلان عنها رسمياً، فتابعونا.

تحديث: من المنتظر أن يتم تفعيل رابط موقع نتائج التوجيهي 2019 عقب المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردن في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تحديث: حدد الدكتور ولد المعالي وزير التربية والتعليم الأردني عن الموعد النهائي للإعلان عن نتائج توجيهي الأردن 2019 شتوي، والذي سيكون يوم السبت المقبل الموافق 9 فبراير 2019 في تمام الحادية عشر صباحاً.

تحديث: يزداد الترقب والقلق على الكثير من الطلبة والطالبات، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الأردن 2019 “التوجيهي” عقب المؤتمر الصفحي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم الأردنية صباح غد السبت وفق الموعد المحدد مسبقاً.

تحديث: ستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بتفعيل رابط موقع نتائج الثانوية العامة في الأردن 2019 عقب الانتهاء من مراسم المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعالي، والذي سيقوم بالإعلان عن نتائج التوجيهي، وكذلك أوائل الطلاب.