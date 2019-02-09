الآن – نرصد تردد “قناة طيور عراق” عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

نتابع معكم تردد قناة طيور عراق التي تعتبر من أبرز قنوات الأطفال التي تهتم بالطفل العراقي والعربي، لذا تمتلك قلوب معظم الأطفال بمختلف البلدان العربية، بما تتميز به من محتوى إعلامي هادف راقي خصصته للطفل العربي، في من القنوات العراقية المخاطبة لعالم الأطفال بباقة متنوعة من البرامج الشقيقة الهادفة، التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات الطفل العربي، فقناة طيور عراق من القنوات المفضلة لدي الصغار والكبار، بمحتواها الممتع المتنوع، تابعونا وقناة طيور عراق.

أحدث تردد قناة طيور عراق 2019

تردد قناة طيور عراق تقدم كل ما يجذب الأطفال، وتساهم في توجيه طاقتهم نحو التعليم والابتكار في مختلف المجالات، فقناة طيور عراق من القنوات الأطفال التي تزايد البحث عنها من أعداد كبيرة من الأسر العربية الراغبة في توفير القناة لأبنائهم، للاستفادة منها في تنمية قدراتهم الذهنية وزيادة وعيهم.

قناة طيور عراق اهتمت بعرض محتوى ذو جودة ومنافسة عالية لإرضاء مشاهديها الصغار وجذب انتباههم نحوها، فقناة طيور عراق تقدم وجبة دسمة من البرامج التعليمية الشيقة أمام الطفل العربي وفق أسس وقواعد علمية مدروسة، مما تجعلها من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال عبر الفضائيات.

برامج قناة طيور عراق 2019

تقدم طيور عراق باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الممتعة التي يعشقها الصغار والكبار، فتقدم مجموعة من أفلام ديزني العالمية الأكثر شهرة حول العالم، والتي يحرص جميع الأطفال علة متابعتها، بالإضافة لتقديمها لمجموعة من الأغاني التعليمية الهادفة التي تهدف لتقديم وجبة تعليمية في إطار شيق للطفل العراقي والعربي.

كما حرصت قناة طيور عراق مؤخراً على تقديم شرح تفصيلي للدروس بالمناهج التعليمية في المرحلة الابتدائية، التي هي بمثابة حجر الأساس لباقي المراحل التعليمية.أفلام كرتون قناة طيور عراق 2019

تردد قناة طيور عراق 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات

في إطار حرصنا على تقديم كافة التغيرات التي طرأت على ترددات القنوات الفضائية، لنسهل على متابعينا الوصول لقنواتهم المفضلة، نقدم لكم التردد الصحيح لقناة طيور عراق عبر القمر الصناعي النايل سات.

قناة طيور عراق على قمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح /الاستقطاب النايل سات 12034 27500 5/6 أفقي ( H) النايل سات 12604 27500 5/6 عمودي (V)

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة طيور عراق لمتابعة أحدث أفلام الكرتون.